Voller Sorge blicken wirnach Tokio. Aufgewühlt, aufgeschreckt ist fast jeder von uns von den für das ganze Land geradezu beschämenden Resultaten jener Wettkämpfe, die man – es klingt fast etwas unappetitlich – Ost-West-Ausscheidungen nennt und bei denen sich bisher ganz deutlich die Überlegenheit der ostdeutschen Gesellschaftsordnung gezeigt hat.

Wir haben die Gefahr nicht erkannt, haben den Sport nicht gebührend ernst genommen – jetzt bekommen wir die Quittung, und der Katzenjammer ist groß. Zwar sind wir alle Deutsche – zur Olympiade aber schicken wir lieber Ratzeburger als Magdeburger.

Aber nicht nur wir haben politischen Sportkummer. Auch Robert Kennedy, von Amts wegen eigentlich mehr für die Justiz zuständig, hat den Ernst der Situation begriffen. Kürzlich erhob er warnend seine Stimme und stellte fest, daß es so nicht weitergehen könne. Bei den Olympiaden gewinnen die Amerikaner immer weniger, die Russen immer mehr Medaillen und Kennedy findet, es läge im nationalen Interesse, daß Amerika seine Überlegenheit wieder zurückgewinnt, wozu er einige Vorschläge macht.

Bekanntlich haben die Franzosen schon vor Jahren erkannt, daß es beim Sport um die Ehre einer großen Nation geht und daraus entsprechende Konsequenzen gezogen. Und bei den Trainingsvorbereitungen der japanischen Volleyballmannschaft soll es geradezu unmenschlich zugehen. Die Spielführerin hat sogar ihre Verlobung rückgängig gemacht, um den Rhythmus der Mannschaft nicht zu unterbrechen.

Nur wir hinken böse nach und tun so, als ob Diskuswerfen ein Vergnügen sei und man nicht bei jedem Wurf ans Vaterland zu denken habe. Robert Kennedy hat eindringlich darauf hingewiesen, daß das atomare Patt den Krieg sozusagen vom Schlachtfeld ins Fußballfeld verlagert hat. Staaten, die das erkannt haben, nehmen die Leichtathletik nicht mehr auf die leichte Schulter, sondern rüsten heftig auf, um immer abwehrbereit zu sein, wenn der Gegner in die eigene Spielhälfte eindringt und das Tor mit Schüssen oder Würfen bedroht wird.

Manche finden, diesem Wettrüsten sollte man bald Einhalt gebieten, es nähme überhand. Man denkt sogar an eine Sport-Abrüstungs-Konferenz,auf der bestimmte Mindest-Tempi – etwa 100 m in 9,1 – festgelegt werden, die kein Land unterschreiten darf. Ob sich aber die Chinesen einem solchen Abkommen anschließen würden?

Abrüsten kann allerdings nur der, der gerüstet ist. Davon kann bei uns leider keine Rede sein. Tokio dürfte für uns gewissermaßen ein Stalingrad oder wenigstens ein Waterloo werden – nicht zuletzt darum, weil unsere Turnerinnen und Segler, in völliger Verkennung der politischen Hintergründe, ohne den nötigen Kampfgeist an den Start gingen. Auf diese Weise wurde betrüblicherweise nicht nur versäumt, dem deutschen Namen, wie etwa beim VW, Weltgeltung zu verschaffen. Man hat, was fast noch schlimmer ist, im kalten Krieg eine Schlacht verloren!