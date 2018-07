Inhalt Seite 1 — Bildungspolitik ist eine Mutfrage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nur sehr allmählich und fast um ein Jahrzehnt zu spät haben wir begonnen, uns in der Bundesrepublik an die Notwendigkeit bildungspolitischer Berechnungen, Bedarfsfeststellungen und langfristiger Planungen zu gewöhnen. Dieser erste Fortschritt ist vor allem einigen sachkundigen und zivilcouragierten Männern zu danken, die durch die verständige Hilfe einiger Zeitungen und Zeitschriften die jahrelang verschleppte Bildungsmisere so nachdrücklich beim Namen nannten, daß den eigentlich verantwortlichen Ministern, Behörden und Parlamentsmehrheiten schließlich gar nichts anderes übrigblieb, als zögernd und gelegentlich widerstrebend das Vorfeld traditioneller Bildungstheorien preiszugeben. Immerhin: Es darf um-gedacht werden! Es darf im Bereich der Bildung in „profanen“ Kategorien geplant, verglichen und berechnet werden.

Trotz diesen Pluspunkten bleibt die Prozedur der bildungspolitischen „Erweckung“ ebenso langwierig wie schwerfällig. Es stimmt nachdenklich und besorgt, welch ungeheuren Aufwand an Energie, Einsatz und Beschwörungen es bisher schon gekostet hat, wieviel kreißende Berge nötig waren, bevor noch das erste bildungspolitische Mäuslein geboren wurde.

Jetzt muß es unverzüglich weitergehen. Es genügt keinesfalls, daß man sich höheren Orts zwar gewissen Erkenntnissen nicht länger verschließt, daß die praktischen Konsequenzen aber womöglich weitere zehn Jahre auf sich warten lassen.

Leider sieht es im Augenblick etwas danach aus, wenn man das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Parteien und Verbänden, zwischen Parlamenten und Regierungen, zwischen Bund und Ländern genau bedenkt: Wer wagt es, sich mit einem bildungspolitischen Austerity-Programm nun auch wirklich zu identifizieren? Wer wagt es, den Abiturienten- und Lehrermangel in der sicheren Gewißheit des Widerstandes der einschlägigen Verbände wirklich anzugehen? Wer wagt es, auf der ganzen Linie des Bildungsbereiches Anforderungen zu stellen und mit Tabus zu brechen? Wer oder was hindert die Bildungspolitiker daran, ihre Erkenntnisse nun auch besonnen und zielbewußt zu verwirklichen?

Da ist einmal die allgemeine zeitgenössische Mentalität des Von-der-Hand-in-den-Mund-Lebens, die Anforderungen auf weite Sicht wenig geneigt ist. Politisches Engagement ist zudem wenig gefragt, und selbstloses politisches Engagement fast ausgestorben. Statt die Labilität einer mehr oder weniger konsumsüchtigen Gesellschaft durch besseres Beispiel geduldig zu überwinden, ist es üblich geworden, sie beinahe selbstverständlich „als Faktum“ in Rechnung zu stellen und gelegentlich fürs Wahlgeschäft auszuschlachten. „Leisetreten“, Opportunismus, politisches Management sind die ersten Folgen; Radikalisierung des Pluralismus, Absterben des demokratischen Klärungs- und Erneuerungsprozesses die nächsten.

Das trifft die Bildungspolitik besonders hart. Der dennoch unerschrockene Bildungspolitiker kann nur zweierlei versuchen: entweder so überzeugend „angst und bange“ zu machen, wie es bislang immer nur in Sachen militärischer Rüstung gelang, oder aber entschlossen gegen den Strom zu schwimmen. Das ist nicht leicht, denn die tägliche Versuchung des Politikers heißt heute weder „Radikalismus“ noch „Nationalismus“ oder „Demagogie“; sie heißt „Anpassung“ und „Opportunismus“; und sie hat von allem Besitz ergriffen, was politisch und gesellschaftlich nicht niet- und nagelfest ist.

Aber damit nicht genug. Der moderne Bildungspolitiker muß sich auch hartnäckig auf Widerstände gefaßt machen, die ihm aus dem Bannkreis des Schul- und Bildungswesens selber entgegentreten: steriler Traditionalismus, zielstrebiger Konfessionalismus, engstirniger Interessentenegoismus, obrigkeitsstaatlicher Perfektionismus und kulturpolitische Kleinstaaterei.