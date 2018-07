Inhalt Seite 1 — Brecht und Shakespeare Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine der bemerkenswertesten Premieren des Jahres steht bevor: Am 25. September soll im Ostberliner Theater am Schiffbauerdamm die Uraufführung des „Coriolan“ von Shakespeare und Brecht stattfinden. Kritiker aus aller Welt werden darüber berichten. Als eine Voraussetzung für das Verständnis drucken wir den folgenden Essay aus dem Programmheft des Berliner Ensembles ab. Er macht deutlich, daß Brecht nicht eine Bearbeitung oder gar nur eine Übersetzung des Shakespeare-Dramas im Sinne hatte, sondern eine Neudeutung aus dem Geiste der Zeit, wie er ihn begriff. Das Brecht-Ensemble ist in dieser Richtung offenbar noch einen Schritt weitergegangen. Die Frage, ob etwas derartiges erlaubt ist, erscheint uns so unfruchtbar, wie sie Shakespeare erschienen wäre. Alles kritische Bemühen wird sich darauf zu konzentrieren haben, ob es gelang.

Die Inszenierungstradition der Shakespearischen Tragödien in Deutschland hält für die Darstellung der Größe der großen Einzelnen eine ganze Reihe Mittel bereit; für die Darstellung des einzelnen in seiner Welt so gut wie keine. Oder nur solche, die die Welt als zu schäbig für den großen Mann zeigen. Da allerdings eine ganze Theater-Galerie von Rüpeln, Krämern, Witzbolden, Intriganten und Holzäpfeln. Dem Helden war es ein leichtes, gegen eine solche Umgebung abzustechen, und sich in verständlicher Einsamkeit als Held zu erweisen, noch bevor das Stück losging. Aus den Amokläufen der großen Einzelnen gegen ihre Umwelt wurden Spaziergänge durch eine Welt, die längst nicht mehr aus den Fugen ist, sondern sich willig fügt den Vorstellungen hauptsächlich des neunzehnten Jahrhunderts. Und wo einst der große Zorn der Großen gegen die niedere Gesinnung entfesselt war, wurden nur mehr Nasen gerümpft, und nicht die besten.

Was da als Coriolanus auftrat, war nicht einmal mehr der personifizierte Stolz der römischen Republik, sondern der Hagestolz der Hohenzollern. Daß es dennoch mit Stimmgewalt, großen Gesten und würdigen Gängen zuging, dafür sorgte der Schulmeister der Schauspielschulen. Der Zuschauer sollte seinen Shakespeare auf Anhieb haben, und er bekam ihn mit der blechernen Größe eines Gyges und dem traurigen Humor der Mundartstücke. Es rülpste, furzte, randalierte auf der einen Seite, damit auf der anderen Seite um so edler und einsamer herumstolziert werden konnte wie aufgeputzte Hähne.

Nun ist aber das „Oben“ und das „Unten“, der große Einzelne und die gemeine Menge, das Individuum und die Gesellschaft Thema unseres Stücks, hervorgeholt noch durch die Bearbeitung Brechts. Am 20. Mai 1951 notierte Brecht: „Die Tragödie des einzelnen Mannes interessiert uns natürlich weit weniger als die des Gemeinwesens, veranlaßt durch den einzelnen Mann. Wir müssen aber zugleich nahe beim Shakespeare bleiben, wenn wir nicht seine Vorzüge gegen uns mobilisieren wollen. So scheint es uns am besten, aus dem verletzten Stolz des Coriolan eine nicht allzu shakespeareferne andere bedeutende Haltung zu machen, nämlich den Glauben des Coriolan an seine Unersetzlichkeit. Sie ist es, die ihn zugrunde richtet und das Gemeinwesen eines wertvollen Mannes beraubt.“ Und im Juli 1952: „Das Individuum erpreßt die Gesellschaft mit seiner Unentbehrlichkeit. Das ist eine Tragödie für die Gesellschaft. Sie verliert 1. das Individuum, 2. muß sie große Mittel aufwenden, um sich zu verteidigen. Aber in erster Linie ist es die Tragödie für das Individuum, das sich zu Unrecht für unentbehrlich hielt. Die scheinbare Unersetzlichkeit des Individuums ist ein Riesenthema noch auf lange Zeit, von der Antike bis zu uns führend. Die Lösung muß positiv für die Gesellschaft sein, das heißt, sie hat es nicht notwendig, sich von einem Individuum erpressen zu lassen.“

Die Inszenierung mußte nach Mitteln suchen, beide Seiten – das Individuum und die Gesellschaft – realistisch darzustellen, also dialektisch. Es wurde versucht, bei Umgehung einer „klassikanischen „Darstellungsweise nicht in der Polemik gegen „klassikanische“ Aufführungen steckenzubleiben, sondern eine kräftige, sinnreiche, naive, erregende Darstellungsweise dagegenzusetzen. Hier kam uns ein Verdacht zu Hilfe. Die verschiedenen Aufführungen zeigten eine merkwürdige Übereinstimmung: überall hatte man die großen Schlachtszenen entweder gestrichen oder stark eliminiert. Durch die Schlachtszenen nämlich erfährt der göttliche Aufstieg des Helden eine kräftige Diesseitigkeit: man macht ihn zum Konsul, weil man wünscht, er solle sich in Rom ein wenig so benehmen wie auf dem Schlachtfeld. Und auf dem Schlachtfeld ist er Meister. Seine Größe bekommt praktische Züge: Er ist ein großartiger Schlächter. Seine Hoheit türmt sich auf Bergen von Leichen. Es ist für den Schauspieler schwerer, die Nase so hoch im Gesicht zu tragen, wenn er sie sich im Gewühl der Schlacht eingerannt hat. Wir rücken die sonst gestrichenen Schlachtszenen in den Mittelpunkt der Inszenierung. Wir zeigen sie als das Werk großer Spezialisten des Kriegs (Coriolan, Aufidius). Auch deren Verhalten im Frieden ist nur von hier aus erklärbar: sie kämpfen auch im Frieden gegen alles, was sich dem Wunsch nach Kämpfen entgegenstellt. Der Krieg aber ist für sie der Schauplatz ihrer individuellen Leidenschaften: Die beiden großen Spezialisten müssen ihr Duell haben, und koste es die Welt. Von hier bekommt die Fabel ihren Anstoß. Und alles, was die beiden auf ihr Turnier Versessenen nicht interessiert, interessiert uns: wer zahlt es, auf wessen Rücken wird es ausgefochten, wer sind die wirklichen Verlierer?

Aber auch „moderne“ Auffassungen mußten umgangen werden. Solche, die vergessen machen wollen, daß eine große historische Distanz liegt zwischen uns, die wir den Krieg moralisch verurteilen, und jenen, deren alltäglicher Erwerb er war. Es ist leicht, den Coriolan herunterzuputzer, nur weil er ein Mann des Kriegs ist. Wir sahen Aufführungen, die sich gar nicht mehr um Darstellung von Größe bemühten, weil sie – abstrakt wie die „klassikanischen“ – seine Niedrigkeit von vornherein bestimmten: sie statteten ihn mit Zügen eines modernen Kriegsverbrechers aus. Damit übersetzt sich das Stück automatisco in eine moderne Vorstellungswelt, aber seine wirklich moderne Aussage über die Welt gehe verloren: daß ein einzelner mit seinen Verdiensten - und es sind echte Verdienste um Rom – seine Umwelt erpressen kann durch seine Unersetzlichkeit. Wir sind also nicht hauptsächlich gegen den Kriegsmann Coriolan, sondern gegen jeden Mann, der seine Verdienste mißbraucht.

Für den Darsteller des Coriolan ist es nötig, ihn zuvörderst mit den Zügen des großen und für seine Zeit nützlichen Kriegsmannes auszustatten; hier entsteht echte, meßbare Größe. Meßbar auch für das Volk, das ihm so nicht nur aus Blindheit zujubelt, sondern aus Erkenntnis seiner Nützlichkeit. Von hier erhalten auch die Darsteller der Tribunen gestisches Material: sie müssen nicht aus abstrakter Aversion den Coriolan unaufhörlich verurteilen, sondern sie werden gezwungen, den Feldherrn in jeder Situation neu zu beurteilen. Sie können Fehler begehen in der Beurteilung des Nutzens und des Schadens. Aber auch Nutzen und Schaden stehen nicht dualistisch gegenüber. Der Nutzen des Feldherren wird zu einem Schaden, wenn er seine Fähigkeit im Kampf ausdehnt auf seine Mitbürger. Wenn er nicht aufhören kann mit dem Krieg. Wenn er da, was Patrizier und Plebejer ihm abverlangten gegen die Volsker, nun gegen Rom selbst anwendet. Und auch der poetische Zug der so sehr strapazierten Einsamkeit wird fühlbarer, da sie nicht mehr unerklärbar ist: in Furcht vor Bürgerkrieg ziehen auch die ihre Hände von ihm ab, die seine Talente auf die streikenden Plebejer hetzten.