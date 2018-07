Inhalt Seite 1 — Ein Patriot mit Schwächen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Klaus Epstein: Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie. Verlag Annedore Leber, Berlin; 544 Seiten. 32,50 DM.

Mit dem wissenschaftlichen Assistenten eines soziologischen Universitätsseminars, Anfang dreißig und vor drei Jahren promoviert, sprach ich über das Problem von Politikern und Experten. Dabei nannte ich den Namen Erzberger; der Assistent kannte ihn nicht.

Erzberger gehört zu den wenigen bedeutenden Politikern der Weimarer Zeit, wenn er unter ihnen auch der umstrittenste ist. Der oberschwäbische katholische Volksschullehrer, Mitbegründer der christlichen Gewerkschaften, war 1906 mit 31 Jahren der jüngste Reichstagsabgeordnete. Hinterbänkler ist er wahrscheinlich nie gewesen, und dem parlamentarischen Novizentum war er sehr schnell entwachsen. Dieser Autodidakt war einer der sachkundigsten Parlamentarier und schon von der kaiserlichen Bürokratie deshalb sehr gefürchtet. In der Zentrumspartei stand er auf dem linken Flügel, der rechte begegnete ihm ärgerlich und mit Mißtrauen. Den Älteren paßte die forsche, insistente Art des zweifellos sehr intelligenten jungen Mannes mit seinem unbändigen Tatendrang nicht.

Erzberger war vor dem Krieg überzeugter Monarchist und einer der schärfsten Gegner der sozialdemokratischen Grundsätze, aber zugleich ein klerikaler Demokrat. Ihm kam es nicht auf eine Verfassungsänderung zur Stärkung der Parlamentsmacht an. Für den einfallsreichen, agilen Taktiker, der in seinen Mitteln nicht wählerisch war, hätte es in der Praxis einfachere Wege gegeben. Man könnte ihn einen der ersten nichtsozialistischen Berufsparlamentarier in Deutschland nennen. Er lebte zunächst im wesentlichen von seiner Journalistenarbeit. Noch bei Ausbruch des Krieges entschiedener Nationalist, wurde er 1916/17 zum Vorkämpfer eines Verständigungsfriedens und damit der Gegenspieler Ludendorffs. Blitzschnell hatte er sich damals entschieden – wie er das so oft tat –, als er auf Grund persönlicher Ermittlungen die äußerst kritische militärische Lage des Reiches erkannte. Damals gründete er eine Art Nebenregierungskoalition, die aus Zentrum, Linksliberalen und Sozialdemokraten bestand, wobei er sich im wesentlichen auf süddeutsche Abgeordnete stützte, und setzte mit dieser die Friedensresolution 1917 durch. Mit ihr bot der deutsche Reichstag einen Frieden ohne Annexion und Tribute an, was, wie sich herausstellte, Erzberger selbst nicht ganz ehrlich gemeint hatte. Immerhin, das war der Beginn einer selbständigen Parlamentspolitik. In der ersten parlamentarischen Regierung unter Prinz Max von Baden, deren Zustandekommen er stark betrieben hatte, wurde er Reichsstaatssekretär, was dem heutigen Bundesminister entspricht.

Am 11. November 1918 hat er das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Als Minister in der Weimarer Republik hat er mit größter Entschiedenheit die Annahme des Versailler Vertrages durchgesetzt. 1920 hat er als Finanzminister die große Reichsfinanzreform verwirklicht. Das war wohl seine bedeutendste konstruktive Leistung. Nicht nur, daß sie weitgehend auf seinen eigenen Plänen beruhte, sondern daß er ihre Annahme durch das Parlament erreicht hat. Denn die Reform war notgedrungen antiföderalistisch und führte zu einer starken Belastung der höheren Einkommen.

Keineswegs frei von spießbürgerlicher Selbstgefälligkeit verstand er sich auf die Propaganda für die eigene Person und Politik. Aber er scheute keine Entscheidung aus Angst vor Urpopularität in dem sicheren Bewußtsein, daß er durch seine glänzende rhetorische und journalistische Begabung dieser Unpopularität wieder abhelfen würde. Erzberger war in der Nachkriegszeit der von der Rechten am meisten gehaßte Mann. Gegen ihn wurde ein hemmungsloser Verleumdungsfeldzug geführt. Aus einem Prozeß, den er finanzieren mußte, weil ihm Verquickung von Politik und privatem Geschäft vorgeworfen wurde, ging er nicht ganz ungeschoren hervor, wenn auch nicht so belaste:, wie behauptet worden war. Er mußte als Minister zurücktreten und sich auf Verlangen der Partei von der aktiven Politik zurückhalten. Im August 1921, ein Opfer der Hetze, wurde er von den Nationalisten ermordet.

Kaum ein deutscher Parlamentarier hat soviel Zivilcourage gezeigt und war so verantwortungsfreudig wie er. Von Energie geladen, rhetorisch kaum zu schlagen, ein gigantischer Arbeiter, war er zur schnellen Entscheidung bereit, die aber manchmal unüberlegt war. Stets wendig, aber oft oberflächlich, reich an Einfällen, manchmal auch an politischen Ideen, war er eine merkwürdige Mischung von staatsmännischer Begabung und kleinbürgerlichem Eifer. In seinen Mitteln war er nicht gerade wählerisch; für ihn entschied allein der Erfolg. Manchmal vertrauensselig, aber ebenso bereit, die Fehler der Vertrauensseligkeit durch Überspielen des anderen zu korrigieren, immer optimistisch, vielfach undiszipliniert, vor allem gegenüber seiner eigenen Partei war er in Haltung und Ziel ein großer Patriot.