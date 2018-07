Inhalt Seite 1 — Eine Bau-Aktie mit Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Aktie der Josef Möbius Bau-AG, Hamburg, steht vor der Börseneinführung. Vorläufig nicht in den „amtlichen Handel“, weil die Zulassungsbedingungen noch nicht erfüllt werden können, aber doch in den sogenannten „Telephonverkehr“. In der Qualität des Papieres macht das keinen Unterschied. Bei jeder Börseneinführung stellt sich die Frage nach den Gründen. Meist geht ein Unternehmen an die Börse, wenn die Finanzkraft der bisherigen Eigentümer nicht mehr ausreicht, um die Expansion des Betriebes fortzuführen. Natürlich haben dann die alten Aktionäre den Wunsch, einen möglichst hohen Kurs für die von ihnen zur Verfügung gestellten Aktien zu bekommen. Schließlich wollen sie nichts verschenken. In der Vergangenheit ist es deshalb nicht gerade selten gewesen, daß neue Aktien zu Preisen eingeführt wurden, die sich später börsenmäßig als überhöht herausgestellt haben. Die Käufer fühlten sich nach einiger Zeit übervorteilt und waren verärgert. Auf diese Weise wurde der Ruf eines Papieres schon bei der Börseneinführung verdorben. Wird das bei der Josef-Möbius-Aktie auch der Fall sein?

Die Abschlüsse der großen deutschen Bauunternehmen für 1963 waren im allgemeinen sehr gut. Für 1964 wird sich das Bild nicht wesentlich ändern. Dennoch gehören die Bauaktien an der Börse keineswegs, zu den Favoriten. Die Öffentlichkeit ist nämlich beunruhigt durch zahlreiche Verlautbarungen, die von einem ruinösen Wettbewerb auf dem Hoch- und Tiefbausektor sprechen. Besonders im Tiefbau seien heute keine auskömmlichen Preise mehr zu erzielen – so wird von Vorständen einschlägiger Unternehmen behauptet;

Aber man darf auch hier nicht verallgemeinern. Bei der Josef Möbius Bau-AG handelt es sich um ein Erdbau-Unternehmen. Es ist also auf einem Spezialgebiet tätig und nimmt hier eine der führenden Positionen ein. Vergleiche mit anderen Baugesellschaften sind deshalb kaum zu führen. Um so schwerer ist es, einen „gerechten Kurs“ für die Aktie zu finden.

Sehen wir uns daher die Gesellschaft näher an. Ihre Ausdehnung bis zur heutigen Größe hat sie als Einzelfirma erfahren. Die Umgründung in eine Familien-AG vor zwei Jahren diente der Vorbereitung zur echten Publikumsgesellschaft. Ihr Gründer, der 54jährige Josef Möbius, hat erst nach dem Kriege mit dem Aufbau seiner Firma begonnen. Mit 10 000 DM Kredit – wie er sagt. Wenn man diesem Betrag den Anschaffungswert des heutigen Maschinenparks gegenüberstellt, der sich auf 20 Millionen Mark beziffert, und wenn man weiter weiß, daß das gesamte Anlagevermögen von rund 8,5 Millionen durch Eigenmittel fast völlig aufgewogen wird, dann wird die ungewöhnliche Ertragskraft der Gesellschaft deutlich. Möbius hat seine Expansion stets gezügelt und ist zu keinem Zeitpunkt finanzielle Risiken eingegangen. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, denn schließlich ist diese Art von Finanzpolitik einer der Gründe für den Erfolg. Möbius kauft seine Maschinen in bar, er investiert so um 16 bis 18 Prozent billiger als jene Firmen, die Investitionskredite in Anspruch nehmen müssen.

Aber wie sieht es exakt mit der Ertragskraft aus? Nehmen wir den Abschluß für 1963. Auf eine Gewinnausschüttung wird verzichtet, um die während der Umgründung in eine AG verlorengegangene volle Deckung des Anlagevermögens durch Eigenmittel wiederherzustellen. Sie bestand in den ersten beiden Jahren der AG nicht, weil das Anlagevermögen aus steuerlichen Gründen um über 5 Millionen DM heraufgeschrieben worden war. Durch Sonderabschreibungen (mit steuermindernder Wirkung) sowie durch Rücklagendotierung ist die Deckung jetzt bis auf einen minimalen Betrag wiederhergestellt worden. Als „echter“ Gewinn wird 1963 eine Rücklagenzuweisung von 1,5 Millionen (auf 3 Millionen) sichtbar gemacht. 1,5 Millionen entsprechen einer Dividende von 30 Prozent. Würde man diesen Betrag jedoch ausgeschüttet haben, so wäre unter Ausnutzung des ermäßigten Körperschaftsteuersatzes für ausgeschüttete Gewinne eine Dividende von 50 Prozent zustandegekommen. Aber auch dieser Satz spiegelt die wirkliche Ertragslage noch nicht voll wider. Einzubeziehen in die Überlegungen wären noch 1,4 Millionen Sonderabschreibungen, die praktisch der Bildung stiller Reserven dienen. Rechnet man auch diese als Gewinn, so käme man bei voller Ausschüttung auf eine Dividende von 66 Prozent.

Nun wird mancher Leser einwenden: Das ist Vergangenheit! Was aber ist mit der Zukunft? – Bis Ende 1965 ist die Gesellschaft voll beschäftigt. Der derzeitige Auftragsbestand liegt um 25 Prozent höher als der des Vorjahres und er wurde zur auskömmlichen Preisen abgeschlossen! Deshalb kann heute schon mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden, daß es für 1964 eine Dividende von 18 Prozent geben wird, daneben bleibt noch Raum für eine Aufstockung der Rücklagen. An den 18 Prozent soll nach der jetzigen Planung festgehalten werden, gelegentlich wäre nach der Voraussage von Josef Möbius auch noch ein Bonus von 2 Prozent drin. Neben den Rücklagen wird aber auch das Aktienkapital wachsen. Und dies vermutlich aus eigener Kraft, also ohne Inanspruchnahme der Aktionäre.

Wie wird das geschafft? Möbius kauft nicht. nur billig seine Maschinen ein, sondern schafft durch sorgsame Pflege, daß ihre Lebensdauer das Doppelte des steuerlichen Abschreibungszeitraumes erreicht. Während normalerweise Baumaschinen in vier bis fünf Jahren abgeschrieben werden, sind sie bei Möbius auch noch nach acht Jahren im Einsatz. Voraussetzung dafür ist eine gute Stammbelegschaft und ein funktionierendes Reparaturwerk.