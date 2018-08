Inhalt Seite 1 — Es taut an der „Kreditfront“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Phase der politischen Entspannung hat jetzt auch die Osthandelspolitik der Bundesrepublik erfaßt. In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung die Länder ermächtigt, Anträge zu genehmigen, wenn deutsche Exporteure östlichen Handelspartnern Zahlungsziele bis zu fünf Jahren, d. h. einen fünfjährigen Kredit, einräumen wollen.

Gleichzeitig hat die Bundesregierung aber betont, daß dieser Schritt nichts an der bisherigen Regierungspolitik ändere, Bundesbürgschaften für Ausfuhrgeschäfte nach dem Osten nur in gewissem Umfange gegenüber Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien zu leisten. Dies dürfte aber nicht mehr als ein Rückzugsgefecht sein, nachdem die westliche Solidarität hinsichtlich der Behandlung von Ostkrediten ohnehin brüchig geworden ist.

Ein wichtiger Grund für die bisherige, wenn auch nie lückenlose Zurückhaltung des Westens in dieser Frage liegt nicht zuletzt in der amerikanischen Haltung. Der US-Kongreß hatte nach dem Krieg ein Gesetz beschlossen, daß diejenigen Länder, die im Krieg im Rahmen des Pacht- und Leihgesetzes amerikanische Lieferungen bezogen haben, aber mit den Tilgungen im Rückstand blieben, keinerlei Unterstützung erhalten sollten, auch nicht in der Form von Krediten beim Außenhandel. Soweit sich dieser Beschluß gegen die Ostblockländer richtete, konnte er nur wirksam sein, wenn sich alle großen Industrienationen mit diesem Gesetz solidarisch erklären.

Die Bestrebungen der einzelnen Ostblockstaaten, dem Comecon-Korsett zu entgehen und eigenständige Wirtschaftspolitik zu treiben, haben sich verstärkt. Das hat zu einem stärkeren Kontakt mit dem Westen geführt. Dadurch hat sich auch die Frage der Kredite an die Ostblockstaaten neu gestellt.

In England hat die staatliche Exportkreditversicherung zugesagt, Investitionsgüterlieferungen an Ostblockländer langfristig zu finanzieren. Italien hat trotz der Devisenmisere langfristige Exportfinanzierung nach dem Osten zugesagt, und auch de Gaulle macht laut „Le Monde“ seine künftige Haltung von London abhängig. Die Bundesrepublik hält sich bisher noch zurück. Einer grundsätzlichen Entscheidung ist sie zunächst dadurch ausgewichen, daß sie die Bewilligung der noch genehmigungspflichtigen Kreditierung auf die Länder abschob – und das nur im Rahmen der in der Berner Union vorgesehenen fünf Jahre.

Diese Berner Union – drei Jahre nach der großen Weltwirtschaftskrise von 1931 entstanden – ist ein Zusammenschluß von privaten und halbstaatlichen Kreditversicherungsunternehmen aus 20 Ländern; sie kann lediglich Empfehlungen, aber keine bindenden Richtlinien ausarbeiten. Als nach der Weltwirtschaftskrise Not und Arbeitslosigkeit herrschte, versuchten nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch ganze Länder, Exportaufträge buchstäblich um jeden Preis zu erhalten. Allerdings ist die Union auf den guten Willen ihrer Mitglieder angewiesen. Über irgendwelche Machtmittel oder Repressalien verfügt sie nicht.

Um Auswüchse und Gefahren dieser Politik abzuwehren, wurde in dem Gentlemen’s Agreement der Kreditversicherer beschlossen, Exportkredite nicht über länger als fünf Jahre zu gewähren. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hielt sich an die Richtlinien der Kreditversicherer, die ein ständiges Büro in Paris unterhalten, als sie eine gleichlautende Empfehlung für den Osthandel guthieß.