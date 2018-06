Zu unserem ZEIT-Mosaik „Peter Weiss in London“ (Nr. 35/64) schreibt uns Peter Weiss aus Stockholm folgenden Brief: „Durch ein leicht mißverstandenes Interview in der Londoner Times, das von verschiedenen deutschen Zeitungen auszugsweise zitiert wurde, konnte der Eindruck entstehen, daß Peter Brooks’ Aufführung meines Marat-Dramas meinen ursprünglichen Ideen näher käme als die Inszenierung Konrad Swinarskis am Schiller-Theater in Berlin.