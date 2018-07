P. St., München

Seit ein paar Wochen hängen an den Zeitungskiosken in München kleine weiße Plakate. Sie werden bald auch in anderen bayerischen Städten und auch außerhalb Bayerns auftauchen. „Bayern-Kurier – hier erhältlich“ steht, blau unterstrichen, in schwarzer Schrift darauf. Noch vor wenigen Wochen wären diese Hinweisschilder entweder gar nicht aufgefallen oder man wäre über sie zur Tagesordnung übergegangen: „Bayern-Kurier“ – was ist das?

Heute spricht man allerorten von ihm. Innerhalb eines halben Jahres haben es die Redakteure des „Bayern-Kurier“ und ihre Auftraggeber fertiggebracht, aus dem Blättchen eine respektable, wenn auch krachlederne Wochenzeitung zu machen, die von sich reden macht. Wenn es auch unter den bayerischen Politikern in München und Bonn einige Prominente gibt, die den Grund dieses Aufsehens mit leisem Unbehagen verfolgen, ganz zu schweigen von den nichtbayerischen Unionspolitikern.

Jahrelang fristete der „Bayern-Kurier“, mehr oder weniger ein Mitteilungsblatt wie manch andere Parteikorrespondenz, ein unbeachtetes Dasein. Es gab treue CSU-Mitglieder, die sich ein. Abonnement leisteten. Den Rest der Unkosten mußte die Parteikasse beisteuern. Denn auch das Anzeigengeschäft war kein Geschäft. Zudem waren die Artikel des „Bayern-Kurier“ einschläfernd.

Heute wartet man in den Parteibüros in und außerhalb Bayerns, und auch in den Redaktionsstuben jede Woche auf den „Bayern-Kurier“. Die Leitartikel seines Chefredakteurs und CSU-Pressechefs Carl Schmöller werden, wie man hierzulande sagt, auseinandergenommen. Dabei war es gar nicht Schmöller, der den „Bayern-Kurier“ so richtig ins Gerede brachte. Das besorgte der Vertriebenenpolitiker Dr. Hans Neu-Um Neuwirth ist es längst still geworden. Das große Wort in der „Deutschen Wochenzeitung für Politik, Kultur und Wirtschaft“ – so der Untertitel – führt nun der 29jährige Schmöller. Erst vor etwa einem Jahr war der Niederhager Schmöller vom „Freisinger Tagblatt“ als Pressereferent in die CSU-Landesleitung gekommen. Seine Chance, in der Landeshauptstadt mitreden und mitschreiben zu dürfen, nahm er seitdem fleißig wahr: für Strauß versteht sich, gegen Erhard; für de Gaulle und gegen Mende.

Dennoch ist Schmöller sicher nicht der eigentliche „Chefredakteur“ des „Bayern-Kurier“, wenn er auch, laut Impressum, einem achtköpfigen Redaktionsteam vorsteht. Er ist ein anpassungsfähiger, wendiger Journalist, der es wohl versteht, die vom Parteichef Franz Josef Strauß gegebenen Richtlinien der Politik an den Mann zu bringen. Es ist kein Geheimnis, daß Schmöllers Formulierungen in den scharfen Attacken gegen die CDU und den Kanzler selber nicht von ihm stammen. Wer auf CSU-Veranstaltungen aufmerksam dem Redner Strauß lauscht, merkt sofort, wer der Vater der Gedanken und Formulierungen ist. Schmöller hat aber vor allem auch schnell begriffen, welche Rolle sein Arbeitgeber innerhalb der deutschen Politik, auch innerhalb der Bonner Koalition spielen will. Er ist die Stimme seines Herrn.

Schmöller fand denn auch bald heraus, wie man das einmal geweckte Interesse nutzen sollte. Er machte das Blatt attraktiver. Seit dem Frühsommer präsentiert sich der „Bayern-Kurier“ in einem neuen Gewand: Es gibt jetzt großflächige Bilder, vier- bis fünfteilige Überschriften, viele Karikaturen – und auch mehr Anzeigen. Der Auflagenerfolg blieb nicht aus. Nur langsam hatte der „Bayern-Kurier“ bis zum Ende des vergangenen Jahres eine Druckauflage von wirth, der vor ein paar Monaten in einem aufsehenerregenden Artikel die Ostpolitik Außenministers Gerhard Schröder angriff. Es gab damals einen „Mordswirbel“, besonders um die Frage: Ist der Artikel von Neuwirth mit Billigung und Kenntnis des Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß erschienen? Neuwirth wies einen solchen „Verdacht“ sofort weit von sich, Strauß legte sich nicht so genau fest. Aber der Krach innerhalb der Union war da. Der „Bayern-Kurier“ war im Gerede. 65 000 Stück erreicht. Innerhalb der letzten Monate aber machte er einen großen Sprung: die Augustauflage lag bereits bei 81 000, und bis zum Jahresende sollen es gar ‚100 000 sein. Für den Bundestagswahlkampf sind bereits Sondernummern in Millionenauflage geplant.

Ein bloßes Gerücht hingegen ist die Version, der „Bayern-Kurier“ wolle in absehbarer Zeit als Tageszeitung erscheinen. So optimistisch ist sein Herausgeber Dr. h. c. Franz Josef Strauß nun doch wieder nicht.