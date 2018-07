Paul Gehring: Friedrich List, Jugend- und Reifejahre, J. C. B. Mohr, Paul Siebeck, Tübingen, 510 Seiten, 26,– DM.

Zu den vielen Gedenktagen, die uns in diesen Jahren noch einmal die Fülle und Weite des geistigen und politischen neunzehnten Jahrhunderts vor Augen führen, zählt auch der hundertfünfundsiebenzigste Geburtstag Friedrich Lists, den die Stadt Reutlingen zusammen mit der neubegründeten List-Gesellschaft festlich beging. Die Freude der List-Freunde wird dabei um so größer gewesen sein, als gerade rechtzeitig eine langjährige Forschungsarbeit des ehemaligen Tübinger Bibliotheksdirektors Paul Gehring vorgelegt werden konnte, die in genauer Darstellung diejenigen Jahre Friedrich Lists untersucht, von denen man bisher nur wußte, daß er sie als Stadtschreiber und bildungsbeseelter Selfmademan verbrachte; eine Bezeichnung, die einem so romantischen Denker, wie List es war, keineswegs unangemessen ist. Denn in späteren Jahren, die er suchend und mit wachen Augen in Amerika verbrachte, trug sein Leben sichtbare Spuren eines Menschen, der seine Sache und sein Glück ganz auf sich gestellt hat. Mit wenig äußerem Erfolg freilich, mehrfach des deutschen Landes verwiesen und mit irdischem Glück nicht gesegnet. Ein Deutscher ohne Deutschland, wie Walter von Molo seinen List-Roman nannte.

In diesem Buch ist nicht die Rede vom bedeutenden Nationalökonomen List, seiner Entwicklungslehre, seinen zollpolitischen Traktaten und Empfehlungen, seinen Ansätzen zur heute modern gewordenen dynamischen ökonomischen Theorie. Nicht der ewige Hitzkopf und Streiter, der in unendlich vielen Eingaben und Appellen für den deutschen Eisenbahnbau und den deutschen Zollverein kämpft, kommt zu Wort, sondern der Knabe und Jüngling, dessen Lebensweg in Reutlingen beginnt, der die geistige Enge der Kleinstadt vom Stile Kotzebues sprengen will und der in zähem Fleiß den Weg des Autodidakten geht, der sich selbst zu bilden bemüht ist und der am Ende dieses Teiles seines Weges in Tübingen Professor der Staatsrechtlehre wird, die List ökonomisch versteht und untermauert.

Freilich, sein Tübinger Wirken trug die Züge des Privatgelehrtendaseins, des einzelgängerischen Sonderlings. Und so bleibt auch seine politische Ökonomie bis heute nicht recht einordbar in den langen Weg der nationalökonomischen Lehrmeinungen. Sie steht zwischen englischer Ökonomie des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts und starken sozialistischen Strömungen, die zwei Jahre nach Lists Tode, im marx-engelsschen Kommunistischen Manifest an die Oberfläche einer lange gärenden sozialpolitischen Auseinandersetzung stoßen.

Diese Züge des reifen Mannes List finden sich vorgeformt in seinen Jugendjahren, die er im Südwesten Deutschlands verbrachte und die ihn zeitlebens veranlaßten, dem Staat eine patriarchalische, merkantil-kamerale Ordnungsfunktion zuzuweisen. Später kann er in Konflikt geraten mit einer preußischen Staatsverwaltung, die ihren ursprünglich aufgeklärten und liberalen Geist vertauscht hatte mit Amtsallmacht: List wurde mehrfach verhaftet, zur Emigration veranlaßt und seines Passes beraubt, gerade er, der die hundert Zoll- und Mautlinien im buntkarierten Deutschland vor 1848 ökonomisch und politisch durch Zollverein und Eisenbahnbau überwinden wollte.

Hier ist ein Werk gelungen, das aus der Forschung nun nicht mehr fortgedacht werden kann. Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß genius loci und List-Verehrung gelegentlich List; Persönlichkeitsstruktur einheitlicher und geschlossener erscheinen lassen, als sie es tatsächlich nach den gleichen Quellen gewesen sein muß. Das temperamentvolle, gelegentlich auch auf bewußte Originalität gestellte Leben und Lehrwerk Friedrich Lists hat in Paul Gehring einen Chronisten gefunden, dessen Werk des großen Gegenstandes würdig ist. Lutz Köllner