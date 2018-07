Inhalt Seite 1 — Landluft und fließend Wasser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für viele, die nicht mehr ganz jung sind, gehört das zu den schönsten Kindheitserinnerungen: Die Ferien bei der Tante oder dem Onkel auf dem Lande. Hühner füttern, Kühe hüten, auf dem Leiterwagen durch die Felder fahren, Heu wenden und erleben, wie die Schweine Ferkel bekommen.

Das alles braucht nun keine Erinnerung zu bleiben. Jeder kann es – wenn er will – noch immer haben. Weder Flurbereinigung noch Mechanisierung, keine Rationalisierung und keine Aussiedlung haben den alten deutschen Bauernhof bisher erledigen können. Dank Grünem Plan sind ganze Landstriche unserer Bundesrepublik riesige landwirtschaftliche Museen mit garantiert lebenden Figuren – wie die Schwäbische Alb zum Beispiel. Da sind die Ställe der Bauernhöfe vielfach, allen modernen Erkenntnissen zum Trotz, kleine zoologische Gärten.

Da weckt einen noch der erste Hahnenschrei; da traben die Kühe noch – mittelalterliches Gerät hinter sich herziehend – über die Felder. Da dampft noch der Mist auf den Dorfstraßen. Und man kann – lebend – sogar noch solche Bauern mit Pferd und Pflug auf den Feldern sehen, wie ihn die Lesebücher unserer Kinder immer noch als ländliches Ideal preisen. Und nachts zerren noch bellend die Hunde an den Ketten, als müßte das Sicherheitsschloß erst erfunden werden.

Wem das Spaß macht (mir hat es großen Spaß gemacht), der fahre nach Kohlstetten auf der Schwäbischen Alb. Dort gibt es fünfhundert Einwohner, vierzig Bauern, zwei Wirtschaften „mit Fremdenzimmern“ und Pferde, Kühe, Hühner, Schweine, Jungvieh aller Art. Im „Rößle“ zahlt man dann für die „Übernachtung mit Frühstück“ einschließlich hausgemachter Wurst 8,50 Mark pro Kopf, und die Vollpension ist nicht viel teurer. Für dieses Geld gibt es in der dortigen Gegend auch noch – wie preisend in vielen Gasthausfenstern vermerkt steht – „fließendes Wasser“. Und wenn man Glück hat, feiert der „Gesangverein Kohlstetten“ eben sein hundertjähriges Bestehen. Und wenn man kein Glück hat, dann ist immerhin die Freiwillige Feuerwehr vom Nachbarort 150 Jahre alt. Denn irgendwas ist immer los, weil man das Brauchtum der Väter hochhält. Man darf übrigens sogar sein Auto mitbringen; Menschen und Tiere haben sich schon an dergleichen gewöhnt. Außerdem sind die Menschen dort sehr gastfreundlich. Und wenn abends der Stammtisch zusammenkommt, kann man gratis noch hören, wie die Probleme dieser Welt von der Schwäbischen Alb her aussehen.

Wem aber das „fließende Wasser“ und die hausgemachte Wurst zu wenig sind, wer ein renommiertes Haus vorzieht und das alles sozusagen aus höherer Ebene betrachten will, dem ist das „Alb-Hotel Traifelberg“ zu empfehlen, ein altes solides Haus, einsam am Waldrand gelegen. Hier muß man allerdings 7,50 bis 13,50 Mark für das Einzelzimmer anlegen – dies ist dann mit Bad und WC ausgestattet. 17 bis 22 Mark kostet die Vollpension, und die ist ihr Geld wert. Denn die Küche ist vorzüglich.

Das ist allerdings ein sehr geruhsamer Urlaub, der sich hier bietet. Für 50 Pfennige verkauft der Traifelberg-Wirt einen hausgemachten Wanderführer mit 39 Wanderstrecken, die zwischen 20 und 165 Minuten bequem zu bewältigen sind. Im Anhang: 13 Autofahrten „für Gäste des Hotels mit eigenem Wagen“.

Aber nicht einmal das Schloß Lichtenstein visà-vis konnte mich reizen, denn das ist auch Museum und im Gegensatz zu den anderen nicht einmal ein echtes. Zwar hat Hauff seinen Roman darüber geschrieben, doch vom 16. Jahrhundert an saß nur noch ein Forstknecht auf der Burg. Sie wurde dann 1802, weil schon lange baufällig, abgebrochen. Was man nun in prächtiger Ansichtskarten-Romantik sieht, stammt aus dem Jahre 1840. Für eine Mark, kann man es besichtigen und den Turm besteigen.