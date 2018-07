„In drei Monaten gebe ich Euch einen neuen Kongo“, verhieß Moise Tschombe Anfang Juli seinen Landsleuten. Aber sein so emphatisch begonnenes Versöhnungswerk zerbrach ihm unter den Händen. Antoine Gizenga, einst Chef der vom Ostblock geförderten Gegenregierung in Stanleyville, der nach seiner Freilassung vor sechs Wochen Seite an Seite mit Tschombe durch Leopoldville fuhr, hat sich von ihm losgesagt. Er rief eine neue Partei, die „Vereinigten Lumumbisten“, ins Leben.

Es bleibt jedoch zweifelhaft, ob es dem verschlossenen, kontaktarmen Gizenga gelingt, das Erbe des ermordeten erstenMinisterpräsidenten Lumumba anzutreten. Zuviele Nachkommen zehren vom Charisma des toten Nationalhelden: die Exil-Komitees in Brazzaville und in Burundi wie auch die Rebellenführer im Osten des Kongo, die einander, ungeachtet ihrer letzten militärischen Niederlagen, Konkurrenz machen.

Das Auftreten einer weißen Fremdenlegion im Kongo, die Waffenhilfe der USA und die drohende Einmischung der Sowjetunion und Chinas hat inzwischen die „Organisation für afrikanische Einheit“ (OAU) alarmiert. Noch bei der afrikanischen Gipfelkonferenz war Tschombe der Stuhl vor die Tür gestellt worden. Er fühlte sich daraufhin nicht mehr an das Embargo gegen südafrikanische Fluggesellschaften gebunden. Flugzeuge aus Kapstadt transportierten Medikamente und vermutlich auch Waffen nach Leopoldville. Weiße Söldner aus Südafrika und Südrhodesien traten in Tschombes Armee ein.

Nun will die OAU die Solidarität der jungen afrikanischen Staaten retten. Äthiopien erklärte sich als erster Staat bereit, Tschombe mit Truppen zur Hilfe zu eilen, wenn die OAU dazu ein Mandat erteilt.