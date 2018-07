Inhalt Seite 1 — Man spricht Deutsch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lutz Wolff

Türkisch ist so einfach, aber Deutsch ist es unmöglich zu lernen“, sagte ein Buchhändler in Izmir zu mir. Er hielt ein Heft in der Hand und schlug eine Seite auf. Es war ein billiger Papierband, ein Türkisch-Deutsches Wörterbuch, eine Art „Tausend Worte Deutsch“. Auf der Titelseite stand: Zeki Cemal Bakicelebioglu – Pratik-Almanca Konusma önderi – Yalniz basina alfabe, gramer, konusma usulleri.

Mit Grammatik fängt es an. Dann kommt eine Abteilung „Die Zeit“, die sehr richtig mit „anfang, mitte, ende“ – „baslangic, orta, son“ beginnt. Es folgen drei Unterabteilungen: „Das Jahreszeit“ „Die Tagen“ „Die Montaten.“ Ziemlich unerwartet kommen dann: „Bruchzahlen“ darunter „drei vierteil“ „grosse“ und „ungefähr tausend“. Ebenfalls überraschend steht unter „Bruchzahlen“ noch folgendes: „kalt“ „der blitz“ „Familien Vater“ „sich seheiden“ „das hertz“ „der Sehnurbart“ „das Skelette“ „das Bulut“ und „uyusukluk“ – „eingeschlafen sein“.

Es folgt die Rubrik „Unfall – Krankheit“. Dort hätten wir: „die Gelbheit“ „die Verrücktheit“ „bückelig“ „grindköpfig“ und „der Seitenstich“. Weiterhin „die Rheumatismus“ „Kopf drehen“ „sich brechen“ und eine verflucht unangenehme Sache: „Verkrüppelten Armhabend“. Nun wird es höchste Zeit, zur „Arznei Behandlung“ zu kommen, wo wir nicht nur „Glied“ „diete“ „dicke Reissuppe“ und „frictions“ finden, sondern auch „Waschlüssel“ „vaschen“ „Blut abzapfen lassen“ und – was man immer gebrauchen kann – „Senf“.

Aber mal wird man ja wieder gesund, und dann ist das Kapitel „Toilette“ nützlich. Es beginnt sehr schön mit „Juwelen“ „Juwelenkaste“ und „agrafe“, endet aber mit „Fernrohr“ „Stoch“ und „Schuhwichse“, dazwischen gibt es so die Kleinigkeiten, die die gnädige Frau zur Toilette braucht, wie: „Firniss“ „Kordel“ „Nähmaschine“ und „Brille“.

Essen ist wichtig in der Türkei, und es wird auch in unserem Heft ausführlich behandelt. Vier Seiten nimmt es ein. Die Überschriften sind etwas seltsam. Da gibt es nach „Frühstück“ „Suppe“ „Nachtisch“, „Vorspeisen“, dann „Jagdtier“ „Pastete“ „Fischen“ und „Salade“, „Die Eier“ „Gemüsen“ „Obsten, Kompotten, Käse“. Ich weiß nicht, was in der Türkei zum Frühstück gegessen wird, aber unter dieser Rubrik steht lediglich folgendes: „Strauss“ „Gastmal“ „Tischfreund“ „Brot, Pfefer, Saltz“ und zum Schluß „eine Wasser karaffes Wasser“.

Auch die Abteilung „Nachtisch“ ist ungewöhnlich: „Auster“ „melone“ „Butter“ „Olive“ „Radischen“ und „Sardelle“. Danach wimmelt es jedoch von guten Sachen: „Rindfleisch mit Domaten“ „geröstetes Fleisch mit gemüze“ „gebratenes Kalbsgehirn“ „Huhn mit Salade“ „gebratener Huhn“ „gesottener Huhn“ „gebratener Trothahn“ „gebratener Rebhuhn“ und „Ganzebraten“. Die Rubrik „Die Eier“ ist kurz und bündig: „Eigelbe“ „Rogen“ „Ei Salade“ und „Omelette“. Unter „Obsten, Kompotten, Käse“ gibt es viel Schönes, zum Beispiel „Obsten“ „Rohm“ „Zigarette“ „Zahnstock“ „Nüssen und Nussenbrecher“ und „senfschachtel“.