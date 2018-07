Die Veröffentlichung des Artikels von Professor Vadim Trapesnikow „Für eine elastische Verwaltung der Unternehmen“ in der Prawda hat auch im Westen Aufsehen erregt. Die langjährige Debatte um eine grundlegende Änderung des sowjetischen Wirtschaftssystems ist damit in ihre entscheidende Phase getreten.

Die große Wirtschaftsdebatte in der Sowjetunion spielt sich nicht nur, wie manchmal angenommen wird, zwischen konservativen Bürokraten, die das bisherige System erhalten und einer immer größeren Zahl von Wirtschaftsreformern, die es verändern wollen, ab. Vielmehr sind auch innerhalb der Wirtschaftsreformer deutlich zwei Strömungen zu erkennen. Gewiß sind alle Wirtschaftsreformer darüber einig, daß das bisherige Wirtschaftssystem veraltet und überlebt ist. Sie unterscheiden sich aber darin, wie die offensichtlichen Mängel zu überwinden und in welcher Richtung die Reformen vollzogen werden sollen.

Ein Teil der Reformer, vorwiegend in der Staatlichen Plankommission und den ihr unterstehenden wissenschaftlichen Institutionen tätig, will das zentralistische Planungssystem beibehalten, jedoch durch die Einführung moderner elektronischer Rechenmaschinen auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen und den neuen Bedingungen der sowjetischen Industriegesellschaft anpassen. Die Professoren Birman, Gluschkow, Dorodnyzin und vor allem Professor Fjodorowitsch, der kürzlich verlangte, die „zentralisierte Wirtschaftplanung in elektronische Bahnen zu lenken“, sind die maßgebenden Vertreter dieser Richtung.

Demgegenüber steht eine andere Gruppe von Wirtschaftsreformern, die vorwiegend im praktisch-wirtschaftlichen Bereich tätig sind und in ökonomischen Kategorien denken. Sie legen das Schwergewicht auf eine Dezentralisierung, auf die Unabhängigkeit der Betriebe, die breiteste Einführung ökonomischer Antriebe, die Konzentrierung auf Rentabilität und Gewinn und setzen sich für ein elastischeres Preissystem ein. Der aus Charkow stammende Professor Liberman wurde vor allem durch seinen berühmten Artikel „Plan, Gewinn, Prämie“ im September 1962 als Sprecher dieser Reformströmung bekannt und dabei von vielen Ökonomen und Betriebsleitern unterstützt.

Die Parteiführung schien in den letzten Jahren zwischen den Auffassungen der konservativen Bürokraten und den beiden Flügeln der Reformer – den „Elektronikern“ und den „Dezentralisierern“ – zu schwanken. Jetzt aber wurde das Schweigen gebrochen. Am 17. August veröffentlichte das sowjetische Zentralorgan den weitgehenden Reformplan Trapesnikows – und zwar auf der unteren Hälfte der dritten und vierten Seite der Prawda, die in der Regel für richtungweisende Artikel höherer und höchster Parteifunktionäre vorgesehen ist.

Ähnlich wie Professor Liberman geht auch Professor Trapesnikow von der Feststellung aus, daß die bisherige detaillierte zentralistische Leitung aller sowjetischen Unternehmen zwar in einer früheren Phase der sowjetischen Entwicklung gerechtfertigt war, sich jedoch jetzt überlebt hat. Mit dem technischen Fortschritt und der zunehmenden: Kompliziertheit der sowjetischen Wirtschaft können die früheren Formen der sowjetischen Wirtschaftsleitung nicht mehr aufrechterhalten werden. Die kleinliche Bevormundung fesselt die Aktivität der Wirtschaftsführer und führt gleichzeitig zu einer immer größeren Aufblähung der Buchhaltungs- und Kontrollinstanzen. Darüber hinaus führt das bisherige System zu Widersprüchen, ja, Gegensätzen zwischen dem Gesamtinteresse der Volkswirtschaft auf der einen und den Interessen einzelner Unternehmungen auf der anderen Seite.

Drei typische Beispiele zur Erhärtung seiner Thesen führt Trapesnikow an.