Inhalt Seite 1 — Schrecken ohne Schrillheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Elisabeth Endres

Wenn die deutschen Lyriker ihre theoretischen Ansichten zur Dichtkunst äußern, wird es dem Liebhaber der Gedichte meist weh ums Herz. Wie wohlgelungen erschienen ihm noch die fragwürdigsten Verse angesichts der Meinungen. Man mag sich manchmal sogar fragen, ob der Dichterberuf des Lyrikers nicht doch von jenen geheimnisvollen Quellen gespeist wird, deren Irrationalität sich jedem intellektuellen Zugang, vornehmlich dem durch den Intellekt des Lyrikers selbst, auf entschiedene Weise versperrt.

Nun es gibt Ausnahmen, und diese haben von vornherein ein Anrecht auf unsere Sympathie. Es gibt Äußerungen, deren Theorie ohne jeden Bruch mit der poetischen Produktion in Verbindung zu bringen sind, und zu dieser Art gehört das Buch von

Marie Luise Kaschnitz: „Wohin denn ich“ – Aufzeichnungen; Claassen Verlag, Hamburg; 226 S., 8,80 DM.

Doch muß ich mich nicht verbessern? Auf den ersten Blick hat das Buch wenig von einer theoretischen Äußerung an sich, zumal jene Partien, in denen die Autorin kritisch zu literarischen Gegenwartserscheinungen Stellung nimmt, ohnehin nicht zu den lesenswertesten Seiten gehören. Man hält sich lieber an die Autobiographie, die hier geliefert wird, an das bearbeitete Tagebuch.

Doch gerade die Art und Weise der Bearbeitung dieser subjektiven Aufzeichnungen bezieht sich auf das dichterische Werk. „Wohin denn ich“ – diese Frage war bereits beantwortet worden, ehe das Prosabuch dieses Titels erschien; durch den Gedichtband „Dein Schweigen – meine Stimme“, veröffentlicht im Jahre 1962.

Der Titel gab den Grundakkord an: die Gedichte, verstanden als Antwort der Dichterin auf den Tod ihres Gatten. Der Schmerz über diesen Verlust schimmert auch in jenen Versen durch, die mit dem Thema Witwenschaft scheinbar nichts zu tun haben. In jeder Zeile war der Zusammenhang zwischen Erlebnis und poetischem Bild spürbar, den nun das Buch „Wohin denn ich“ berichtet.