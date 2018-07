Inhalt Seite 1 — Schule der Höflichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Britting

In der großen und volkreichen Stadt London gibt es viele enge Gassen; die gab’s dort schon vor zweihundert und mehr Jahren, und sie sind nicht breiter geworden seitdem – beharrend ist das englische Wesen.

Die Herren trugen weißgepuderte Zöpfe damals und Schnallenschuhe; die Damen ließen die Schuhe nicht sehen, so züchtig lang waren die Röcke, aber dafür geizten sie mit dem Stoff um Hals und Brust.

Zwei Ladys, wie man dort die Frauen höherer Stände nennt, waren unterwegs zu einer Putzmacherin, die einen großen Namen hatte, aber ihr Geschäft in einer dunklen, schmalen Gasse: Das soll des Landes so der Brauch sein, man vermeidet es, protzig nach außen hin zu tun.

Die Ladys saßen in einem hochrädrigen Wagen, vor den zwei Pferde gespannt waren, und steif wie ein Ladestock saß auf dem Bock der Kutscher. Die Damen schwätzten ein bißchen miteinander, dies und das, und als der Wagen vor dem Putzgeschäft hielt, stieg die eine aus und sagte zur andern: „Warte ein wenig, und gleich bin ich wieder da!“

Die Freundin blieb wahrhaftig sitzen, was merkwürdig ist, denn gern begleitet eine Frau die andere zu einem Einkauf; aber sie hatte Kopfweh vielleicht oder am Morgen einen Brief bekommen, über den sie nachsinnen mußte, und antwortete also nur: „Beeile dich, meine Beste!“

Die rauschte hinweg.