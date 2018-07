In Nauheim sprudelte Wasser, Badenweilers Römerquadern leuchteten hell, die Brennersche Fassade präsentierte sich hinter der Oos gleichfalls bei bester Beleuchtung, Wörrishofener Waden schwollen sonnengebräunt: kurzum, zwischen Wildungen und Aibling scheint ewiger Sommer zu herrschen. Der Schnee – so glaubte ich beim Anschauen von Rosemarie Bungerts Kurfeuilleton – verwandelt sich in Sonne, sobald er sich Kissingen nähert, und über Baden-Baden sind die Regenschwaden nichts als heilbringende Zauberberg-Wolken.

Dreiviertel Stunde lang schwebten freundlichstumme Menschen durch schattenspendende Parks, die Güsse prasselten herzhaft, es zischte der Strahl, Pindars Sentenz vom Wasser, das das Beste sei, sah sich aufs schönste bestätigt, und auch die Herren der Sozialversicherung zeigten sich hoffnungsvoll und befriedigt. Zwar sprach man von Differenzen und Ganzjahreskuren, zwar galten den Gesundheitskasernen kritische Worte, doch da die Kameras sich auf die Demonstratio-, nen von blitzenden Gläsern, Golfschlägern, modernen Wandelhallen und italienischen Lichtreflexen beschränkten, blieben die Worte eben nur Worte.

In Baden-Baden, sollte man meinen, müßte es doch eigentlich ein paar Fachleute geben, die Bescheid wissen und den Kameramann bei der Hand nehmen können: Streift, wenn die Dämmerung kommt, durch die Lichtentaler Allee, begleitet die baute volée in Tannerts Theater, zeigt, unter der Rotbuchenbank, das zerknüllte Journal, zeigt das Menu und zeigt die Verpflegung, die Knotentaschentücher auf dem Kopf, die Stöcke mit den sorgfältig eingehämmerten Nägeln (ja, in Freudenstadt waren wir auch), reist von Ort zu Ort, im November so gut wie im März!

Um Allerheiligen in Wildungen oder Pyrmont: das hätte eine großartige Szene gegeben ... die klägliche Aushilfsbesetzung, die in der grauen Wandelhalle Melodien aus Lohengrin spielt und gegen Mittag, wenn der Nebel sich lichtet, die Potpourris von Translateur und Suppe intoniert, die Krankengesichter hinter dem Bildzeitungsschirm, und dann, vereinsamt inmitten einer riesigen Halle, drei englische Familien, die schon vor 1933 den gleichen Trakt im Grandhotel bewohnten wie jetzt, dazu die toten Fassaden, Jalousien und zerblätternde Läden, Gerüste von Balkon zu Balkon, im Kurpark, natürlich darfst du hier rauchen, das Fluchen der Zukurzgekommenen: keinen Hund jagst du jetzt raus, aber mit uns können sie’s machen ...

Auch das gehört zum Thema Badekur – so gut wie jener Hotelier, der sein Haus, mit riesigem Verlust, selbst im November offenhält, um die zwölf Engländer nicht zu enttäuschen, deren Väter schon sein Vater empfing, so gut wie jener andere Wirt, der seine Einzelzimmer im Winter mit Sozial-Gästen doppelt belegt: da stoß ich mich gesund, wissen Sie, und die Privatpatienten haben im Sommer den Nutzen davon.

Statt Klischee-Bilder zu zeigen und Klischee-Interviews aufzunehmen, sollten Reporter und Kameramänner auch bei der bescheidensten Sendung die Kehrseite zeigen. Wer sich scheut, im November zu reisen, tut besser daran, seinen Juli-Report zu verschweigen. Die halbe Wahrheit kann oft schlimmer als die Lüge sein.

