Inhalt Seite 1 — Weißmalerei im „Kosmos“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theo Löbsack

Die naturkundliche Zeitschrift „Kosmos“ hat in ihrer August-Ausgabe ein Interview mit dem deutschen Pflanzenschutz-Fachmann Professor Dr. Hans Maier-Bode (Bonn) veröffentlicht, dessen Äußerungen in der erstaunlichen Bemerkung gipfeln, von den vielfältigen Anklagen gegen den chemischen Pflanzenschutz bleibe so gut wie nichts übrig.

Professor Maier-Bode prangert Rachel Carsons Buch „Der stumme Frühling“ an. Er nennt es eine Anklageschrift gegen die Auswüchse des amerikanischen Pflanzenschutzes und bezichtigt die Autorin der Schwarzmalerei. Glaubt der Professor, daß der von Präsident Kennedy zur Überprüfung des Pestizid-Problems berufene Untersuchungsausschuß unter dem Eindruck von Schwarzmalerei drastische Maßnahmen zur „Eindämmung der Gefahr“ empfohlen hätte?

Wenn es der Schwarzmalerei bedurft hätte, um auf solcherart Gefahrenquellen aufmerksam zu werden, dann kann man sich nur noch mehr Schwarzmaler wünschen, damit die Wahrheit gefunden und jenes Mindestmaß staatlicher Schutzmaßnahmen getroffen werde, auf die jeder Bürger Anspruch hat.

Professor Maier-Bode äußert sich über die Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf der Marktware, und da lesen wir: „Jetzt kommt das, was wir wollen und das, was wir als das Wesentlichste unserer Arbeit und als Hauptaufgabe ansehen: Wir müssen die richtigen Kontrollmöglichkeiten schaffen ...“

Wir haben also Gefahrenquellen heraufbeschworen und hinterher stellen wir fest, daß wir Kontrollmöglichkeiten brauchen! Ist das nicht grotesk? Erinnert das nicht an den Hausherrn, der angesichts unkontrolliert ausfließenden Wassers in seinem Hause nicht vernünftigerweise den Hahn zudreht, bis er geordnete Bahnen für das Wasser geschaffen hat, sondern der es unvernünftigerweise weiterlaufen läßt, während er lautstark nach dem Klempner ruft? Nach einem Klempner, der in absehbarer Zeit gar nicht kommen kann.

Machen wir uns doch nichts vor: Wie sollte denn eine wirksame Marktkontrolle aussehen? Die Hausfrau, die ihr Obst beim Händler kauft, trägt schwerlich einen Infrarot-Spektrographen mit sich herum, um die Rückstände zu bestimmen. Und mit den von Maier-Bode empfohlenen „Stichproben“ morgens um vier oder fünf auf den Großmärkten ist es wohl kaum getan.