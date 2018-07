Inhalt Seite 1 — Wenn Feuerbälle vom Himmel fallen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kugelblitze – gibt es die wirklich? Gehören diese Naturerscheinungen nicht vielmehr derselben Kategorie an wie die fliegenden Untertassen, also der Fabel? Diese Frage wird sich mancher stellen, der in der seriösen Fachzeitschrift „The Physical Review“ (20. Juli) eine formelgespickte wissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel „Ball Lightning“ entdeckt.

Fraglos kursieren mehr Kugelblitzgerüchte als authentische Berichte über die leuchtenden, knisternden Kugeln oder Elipsen, deren Größe zwischen Tennisball und Wetterballon variiert und die – daran gibt es gar keinen Zweifel mehr – gelegentlich bei starken Gewittern entstehen. Kugelblitze laufen an Dachrinnen auf und ab, sie zwängen sich durch Fensterschlitze oder Ofentüren in geschlossene Räume und hüpfen auf dem Fußboden entlang wie Spielbälle; nach einigen Sekunden oder Minuten lösen sie sich entweder lautlos auf oder sie zerplatzen mit großem Knall.

Der englische Meteorologe J. Durward hat eine dieser seltsamen Kugeln im Jahre 1938 gar in einem Flugzeug beobachtet. Sie war in die Pilotenkanzel eingedrungen, hatte dort zunächst dem Flugkapitän Augenbrauen und Haare versengt, ein Loch in dessen Sicherheitsgurt gebrannt und geisterte anschließend durch die beiden Passagierkabinen, bis sie beim Aufprall an der Kabinenrückwand laut explodierte.

Apfelgroß soll der Kugelblitz gewesen sein, der im Oktober 1936 in dem englischen Ort Dorsten niederging, in eine Waschwanne fiel und dort 16 Liter Wasser einige Minuten lang zum Kochen brachte. Hieraus berechnete der britische Physiker B. L. Goodlet die Energie, die in diesem kleinen Blitzball enthalten war: ein bis drei Kilowattstunden – damit könnte man eine elektrische Heizsonne ein paar Stunden lang betreiben.

Wie entstehen diese unheimlichen Blitze? Das genau ist der Inhalt jener Arbeit, die der Physikprofessor David Finkelstein von der New Yorcker Yeshiva Universität und sein Doktorand, Julio Rubinstein, in dem amerikanischen Physikjournal veröffentlicht haben. Kugelblitze können sich nach der Theorie dieser beiden Forscher nur in starken elektrischen Feldern, bei ungewöhnlich heftigen Gewittern bilden, und zwar nur in der Umgebung von elektrischen Leitern. Ein solcher Leiter kann die Spitze einer Rundfunkantenne sein, oder aber auch die durch einen normalen Blitz vorübergehend ionisierte Luft. Ein gewöhnlicher Blitz nämlich entreißt den Luftmolekülen auf seiner Bahn Elektronen Und in derart „entkleideten“ Molekülen – Ionen genannt – überwiegt die positive Ladung der Atomkerne. Solche Moleküle bilden daher ein elektrisch geladenes Gas, ein Plasma das die Fähigkeit besitzt, wie ein Draht, Elektrizität zu leiten.

Wenn sich jetzt um einen solchen Leiter das elektrische Gewitterfeld besonders stark konzentriert, wird, auch die den Leiter umgebende Luft ionisiert und es beginnt dort ein Strom zu fließen, der das Plasma, wie den stromdurchflossenen Draht einer Glühbirne, zum Leuchten bringt. Dieses Leuchten wäre nur von kurzer Dauer, wenn sich das glühende Gas nicht unter dem Einfluß des Spannungsfeldes von dem Leiter losreißen, fortbewegen und dabei wie eine Lawine neue elektrische Ladung aufsammeln würde.

Ein solcher Plasmaball müßte – was den Kugelblitzbeobachtungen entspricht – an leitenden Flächen, zum Beispiel Schornsteinen und Regenrinnen entlangrollen oder haften bleiben. Vermutlich ist das Elmsfeuer an den Mastspitzen von Schiffen ebenfalls eine Art „kleben gebliebener“ Kugelblitz.