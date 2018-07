Die Konfusion konnte nicht vollständiger sein. Nach dem durch Demonstrationen erzwungenen Rücktritt des südvietnamesischen Präsidenten Nguyen Khanh setzten die Militärs ein Triumvirat ein, dem außer General Khanh der von ihm gestürzte General Duong Van Minh, ein Freund der Buddhisten, und sein anderer Rivale, der katholische Generalleutnant Tran Thien Khiem, angehörten.

Doch schon – nach einem Tag setzte sich Khanh, dem Namen nach und in den Augen der Amerikaner immer noch Ministerpräsident, in einen Bergkurort ab. Die letzten zehn Tage hatten seinen Nerven arg zugesetzt und seinen Blutdruck steigen lassen.

Für ihn sprang als provisorischer Ministerpräsident ein 45jähriger Verwaltungsfachmann ein, der Zivilist Nguyen Xuan Oanh, dem nachgesagt wird, er sei amerikanischer als die Amerikaner. Sechzehn Jahre lang lebte Oanh in den USA im Exil; er hat in Harvard studiert und dort zeitweise eine Wirtschaftsprofessur ausgeübt. Nach dem Sturz Präsiden Diems kehrte er in seine Heimat zurück und wurde Finanzexperte in der Regie rung Khanh. Auf die Frage, wer dem nun eigentlich regiere, wußte er nur zu sagen: „Das haben wir noch nicht aus gearbeitet.“

Unüberhörbar haben die Buddhisten an ihrer Spitze die Professoren von Hua und die politisch engagierten junge Mönche, ihren Machtanspruch an gerne; det. Nach ihrer Meinung haben Franzosen, Kommunisten, Katholiken, Ameri kaner und Generale gleichermaßen versagt, weil sie die Wiedervereinigung des Landes noch nicht erreicht haben. US-Beamte argwöhnen, die Buddhisten seien für de Gaulles Gedanken einer Neu tralisierung empfänglich. Nach ihren Schätzungen haben die jüngsten Unruhei Südvietnam im Kampf gegen die Kommunisten um zwei Monate zurück geworfen.