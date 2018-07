Komödie von Samson Raphaelson

Kleine Komödie, München

Die neue Spielzeit der Münchner Schauspieltheater wurde von Gerhard Metzner eingeleitet. Für das Stammhaus seiner Kleinen Komödie“ bearbeitete er ein amerikanisches Unterhaltungsstück und servierte damit eine deutsche Erstaufführung. Der Autor, Jahrgang 1896, ein geborener New Yorker, schöpfte aus der eigenen Biographie. Raphaelson war ein paar Jahre lang Vizepräsident einer Reklamefirma. So weiß er es wohl am besten, daß jemand, der solch einen Job zehn Jahre betreibt, langsam, aber sicher die Liebe seiner Frau verlieren muß. Vor diese ehekritische Frage sehen sich Tony und Lydia gestellt.

Aus einem anderen Job, der schließlich des Autors Beruf geworden ist, zogen die „Wolken am Himmel“ ebenfalls Nutzen. Raphaelson betreibt nicht nur das Stückeschreiben, er lehrt es auch. Die erste Hälfte seiner „Komödie“ erscheint als ein schulmäßiges Beispiel dafür, wie wenig Originelles zu geschehen braucht, wie weit die Konfektion dramaturgisch trägt, sofern man eine Exposition bauen kann. Die Würfel fallen erst nach der Pause. Tony scheint seiner Lydia zuliebe den Reklame-Job aufzugeben, flunkert es ihr aber nur vor. Als er ihn tatsächlich verliert, weil Lydia und die Frau des Chefs sich in die Haare kriegen, spielt Tony mit zusammengebissenen Zähnen den freien Mann und Liebhaber seiner eigenen Frau. Da läuft der Motor plötzlich rückwärts: Nun will Lydia, die sentimentale Rebellin gegen Arbeitsfron, doch lieber wieder Sicherheit und Behaglichkeit haben. Eine sauber durchkonstruierte Handlung, die auf das Ende zu immer spannender wird.

So etwas läßt sich spielen. Erik Ode, der in München Regie führte, hat am Beginn der vorigen Spielzeit in Mannheim eine deutsche Boulevardkomödie inszeniert: „Zwei Männer zum Frühstück“ von Karl Wittlinger. Sie mußte stranden, weil der Autor Sand im dramaturgischen Getriebe gelassen hatte. In München konnte Ode über gute, doch keineswegs exzeptionelle Darsteller verfügen. Ein Butler zum Beispiel und ein seltsamer Rechtsanwalt wären an einer Metzner-Bühne wohl großstädtischer zu besetzen gewesen. Trotzdem erreichte der breit und langsam anlaufende Abend den ästhetischen Reizpunkt amüsanten Boulevardtheaters.

Zwei Schauspieler brillierten: Eva Pflug und Harald Juhnke. Er ist keineswegs der „Typ“ des Charmeurs. Trotzdem raffte Juhnke die Gestalt des Tony mit ihren eckigen, zuweilen brutalen Zügen zusammen: Es wurde eine souveräne, tapfere, liebenswerte Persönlichkeit von Mann. Auch sie, Eva Pflug, vermochte viel mehr, als ihre schönen Kleider auszuspielen. Die Phrasen der vernachlässigten Frau klangen bei ihr echt, weil sie durchlebt waren. Bezaubernd wirkten die Obergänge, fesselnd die Halbtöne. Daß aus der probaten Story die Sentimentalität verbannt blieb, war ein Verdienst von Odes Dialogregie.

Johannes Jacobi