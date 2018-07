Inhalt Seite 1 — Das Bier kann nicht teurer werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Wendt

Der deutsche Durst ist in diesem Sommer wieder groß gewesen. Er scheint sämtliche bisherigen Rekorde gebrochen zu haben. Schon im ersten Halbjahr 1964 lag der Bierausstoß in der Bundesrepublik (einschließlich Westberlin) mit 32,4 Millionen Hektoliter um etwa 10 Prozent höher als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Da die Witterung der drei folgenden Monate für den Bierabsatz weiterhin günstig war, rechnen die Brauereifachleute mit einem Jahresausstoß von annähernd 75 Millionen Hektoliter.

Der kräftig gestiegene Bierabsatz wird sich auch in den Brauereibilanzen niederschlagen. Ob allerdings in höheren Dividenden, mag vorerst dahingestellt bleiben. Wahrscheinlicher ist, daß die meisten Brauereien die absolut gestiegenen Erträge weitgehend zur Selbstfinanzierung benutzen werden. Das Spitzengeschäft der vergangenen Monate hat deutlich gezeigt, wo überall die Engpässe liegen. Dabei gilt die Hauptsorge weniger der maschinellen Ausstattung, sondern vielmehr dem Personalproblem. Nicht selten fehlte es an „heißen“ Tagen an Leuten, die das Getränk zur Kundschaft brachten. Im Vertriebsapparat sind die Rationalisierungsmöglichkeiten gering. Aber auch innerhalb der eigentlichen Brauerei sind sie nach ihrer vollmaschinellen Ausrüstung mit Abfüllanlagen und Transportbändern nicht mehr reichlich gesegnet. Und dort, wo sie vorhanden sind, kostet ihre Ausschöpfung sehr viel Geld.

In der Vergangenheit hat die Brauwirtschaft die Finanzierung über Abschreibungen bevorzugt. Der fehlende Rest stand meist in Form von nicht ausgeschütteten Gewinnen zur Verfügung. Die Finanzierung der Anlagezugänge im Jahre 1962 erfolgte zu 67,3 Prozent durch Abschreibungen. Etwa 11,8 Prozent der Umsätze wurden investiert. Im Industriedurchschnitt liegen die Investitionsanteile zwischen sieben und zehn Prozent. Für die Brauereiaktionäre ergibt sich daraus, daß sie bei der Beurteilung der Rendite niemals von der ausgeschütteten Dividende allein ausgehen können, sondern auch die jährliche Bildung stiller und versteuerter Reserven berücksichtigen müssen, praktisch also die stetige Substanzvermehrung.

Die Erträge der meisten Brauereien fließen längst nicht mehr allein durch den Bierhahn. Eine wachsende Bedeutung erlangt die Herstellung und der Vertrieb alkoholfreier Getränke. Ihr Absatz ist in den letzten Jahren weitaus schneller gestiegen als der Bierverkauf. Exakte Angaben darüber sind nur schwer zu erlangen, wie überhaupt die Publizität vieler Brauereien noch einiges zu wünschen übrig läßt. Viele Unternehmen verzichten noch auf Angaben über ihren Bierausstoß; sie müssen es sich gefallen lassen, daß er an Hand der Steuerziffern geschätzt wird. Daß dabei Fehler unvermeidbar sind, liegt auf der Hand. Im allgemeinen kann man aber davon ausgehen, daß erfolgreiche Brauereien aus ihrem Bierausstoß kein Geheimnis machen. Wenn eine Brauerei auf Publizität in dieser Richtung verzichtet, wird sie schon ihren Grund haben. Er liegt sicherlich nicht in ihrer Stärke.

Nicht alle Hoffnungen, die mit der Herstellung alkoholfreier Getränke verknüpft worden sind, gingen in Erfüllung. Mancher Betrieb mag die Produktionskosten unterschätzt haben. Für den Vertriebsapparat spielen die alkoholfreien Getränke aber eine bedeutsame Rolle, weil durch sie eine bessere Ausnutzung erreicht wird. Manche Brauerei hat auf die Herstellung eigener Getränke verzichtet und sich mit der Lizenzübernahme bekannter Marken zufriedengegeben, andere beschränken sich auf diesem Gebiet auf reine Verteilerfunktion en.

Bei vielen großen Gesellschaften wird das Geschäft in alkoholfreien Getränken über Tochterbeziehungsweise Beteiligungsgesellschaften abgewickelt, so daß Einzelheiten nicht bekanntgegeben zu werden brauchen. Ihre Ergebnisse schlagen sich deshalb nur mittelbar in den Brauereibilanzen nieder.