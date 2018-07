Oper von Nikolai A. Rimskij-Korssakow

Staatstheater am Gärtnerplatz, München

Als erste der Münchner staatlichen Musikbühnen eröffnete das Gärtnertheater die Saison. Intendant Kurt Pscherer brachte in eigener Regie Nikolai Rimskij-Korssakows letzte Oper als lokale Erstaufführung heraus, und damit durchbrach er die übliche Monotonie unserer Opern-Spielpläne. Von ein paar Ausnahmen abgesehen, haben sich ja die Werke der großen Russen des vorigen Jahrhunderts bei uns nie so recht einbürgern können. Dabei gibt es darunter immerhin einiges, was durchaus geeignet wäre, ein wenig Abwechslung in die stereotype Abonnentenkost zu bringen.

Freilich: auch dieser „Goldene Hahn“ stellt, wie so viele waschechte Vertreter der seltsamen Kunstgattung „Oper“, an die Theaterbesucher die Zumutung, für eine Handvoll guter, genialer oder auch nur effektvoller Musik einen bodenlosen Unsinn von Handlung und Textierung in Kauf zu nehmen. Der richtige „Opernfreund“ pflegt aber daran nicht zu ersticken: Er schluckt auch das Unmöglichste, um des musikalischen Menüs willen.

Im vorliegenden Falle lohnt sich das mehr als in zahlreichen altgewohnten Fällen. Der Virtuose des Musikalisch-Charakteristischen in Thematik, Harmonik und Koloristik hat uns hier eine seiner geistvollsten und farbenprächtigsten Partituren hinterlassen, eine heitere Märchenmusik von blühender Phantastik, die auch den Sängern das Ihre gibt.

Pscherer hatte das Stück ebenso wohlgelaunt wie fern jeder szenischen Possenreißerei aufgezogen, und Kurt Eichhorn dirigierte es mit wahrer musikantischer Inbrunst. Am Gelingen des lebhaft applaudierten Abends hatten Dorothea Chryst in der Titelrolle, John van Kesteren als Astrolog, Heinz Friedrich als törichter Zar Dodon und Stina-Britta Melander als Königin ihren bedeutenden Verdienstanteil. a-th