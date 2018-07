Von Wolfgang Müller-Haeseler

In den Labors der Erdölwerke Frisia AG arbeiten die Chemiker mit Hochdruck. Jeden lag werden ihnen neue Erdölproben angeliefert. Sie stammen von Rohölproduzenten, die gern in den Liefervertrag der amerikanischen Aminoil einsteigen möchten, der Ende dieses Jahres zum September 1965 kündbar ist. Die Aminoil gehörte zu den Gründern der Frisia und hatte einen Teil des Stammkapitals gezeichnet. Nicht zule:zt wohl, weil mit dieser Beteiligung ein langfristiger Liefervertrag über Rohöl verbunden war. Von den hohen Preisen mußte die Aminoil vor zwei Jahren herunter und damit erlosch auch das Interesse an dem Aktienpaket der Frisia. Es wechselte den Besitzer, und heute haben es die Migiol in der Schweiz und der Bauunternehmer Ernst Göhner, ein guter Freund des Initiators des ganzen Unternehmens, Gottlieb Duttweiler.

Es ist kein Geheimnis mehr, und Nationalrat Rudolf Suter – ein Neffe Duttweilers und als Präsident des schweizerischen Migros-Genossenschaftsbundes gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Frisia – hat es auf der letzten Hauptversammlung in Emden ganz offen erklärt: „Wir suchen einen neuen Partner für das Unternehmen.“

Außenseiter haben es schwer – diese Erfahrung müssen nach Schlieker, Borgward und Uhren-Weiss jetzt auch die Erben Duttweilers machen. Die Frisia kämpft um ihr Leben. Duttweiler selbst hat nur noch den Anfang des Debakels erlebt. Am 8. Juni 1962 schloß der Mann die Augen für immer, der in den dreißiger Jahren mit der Gründung der Migros in der Schweiz erfolgreich eine Außenseiterrolle durchexerzierte. Heute gibt man in der Schweiz zu, daß Duttweiler den Aufbau der Migros nur schaffte, weil ihn die Konkurrenz nicht ernst nahm. So hat er mit seinen preisgünstigen, auf die Bedürfnisse der breiten Bevölkerungsschichten zugeschnittenen Migros-Läden sich selbst ein Denkmal gesetzt.

Als mit der Motorisierungswelle immer mehr Autofahrer zu Treibstoffkonsumenten wurden, glaubte er mit dem Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes das Preis-Oligopol der großen internationalen Mineralölgesellschaften brechenzu können. Er wollte seinen Erfolg aus den dreißiger Jahren wiederholen. Aber diesmal hatte die Konkurrenz aufgepaßt. Sie boykottierte die von Duttweiler gegründete Migrol.

Offensichtlich fürchtete der große alte Mann einen Prestigeverlust, wenn er seinen Plan aufgeben würde. So verfiel er auf die Idee, sich selbst eine Raffinerie zu bauen. Bestärkt wurde er in dem Vorhaben, als es seiner Migrol in der kleinen Schweiz gelang, mit einem Marktanteil von nur einem Prozent die großen Mineralölgesellschaften von ihren Preisen herunterzuzwingen.

Alle Hinweise – auch seiner besten Freunde –,. daß es zweierlei sei, einen relativ kleinen Markt in den Griff zu bekommen oder mit der gleichen Zielsetzung an das Riesenprojekt einer Erdölraffinerie heranzugehen, nutzten nichts. Mit einem gewissen Alterstarrsinn setzte Duttweiler sich durch. Am 3. Juni 1957 wurde die Erdölwerke Frisia AG gegründet und rund zwei Jahre später wurde im äußersten Nordwesten der Bundesrepublik der Grundstein zu der Frisia gelegt.