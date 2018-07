„Tonio Kröger“ (Bundesrepublik; Verleih: Schorcht): Die effektvolle Profilaufnahme Jean-Claude Brialys als Tonio Kröger steht am Anfang. Aber schon bald werden wir ausgiebig mit jenen Rückblenden traktiert, die in der Literatur, der phantasiebeflügelten, ein natürliches Lebenselement sind, im weit schwerfälligeren Film aber der Rechtfertigung von Fall zu Fall bedürfen. Wir sehen den Pennäler Tonio mit seinem Schulkameraden Hans Hansen aus der Schule kommen, von Schillers Don Carlos schwärmt der eine, von schönen Pferdeaufnahmen der andere: Das Thema ist mit Deutlichkeit angegeben, die sehnsüchtigquälende Position des Künstlers, seine Liebe zu den Nicht-Künstlern, zu den Blonden und Blauäugigen, zu dem naiven, banalen Leben. Aus der Gesellschaft der Durchschnittlichen ist er ausgeklammert, es gibt kein Mittel, das Manko zu beseitigen.

Hier schon versagt der Film, die beiden Typen sind nicht herausgearbeitet, Tonio ist gegen Hansen (der blonde Schopf allein macht’s nicht) austauschbar. Und wenn später, auf dem Eise vor den Toren der Stadt, Tonio der begehrten blonden Inge nachschaut: arg wird da mit der Sehnsucht chargiert, von natürlich wirkender darstellerischer Kunst keine Spur.

Doch die Fehler des Films liegen weniger in den Einzelheiten, sie haben System. Rolf Thiele hat im „Tonio Kröger“ (kein Glück haben wir in der Bundesrepublik mit Thomas-Mann-Verfilmungen) den Stil verfehlt; sein Film hat mit den „Buddenbrooks“ innige und fatale Verwandtschaft.

Schon die Erweiterungen (Erika Mann und Ennio Flaiano, Fellinis renommierter Mitarbeiter, schrieben das Drehbuch) sind erschreckend; Nadja Tiller, von einer Malerin Thomas-Mannschen Gepräges zu einer bürgerlich-rundlichen Circe hinabgestiegen, die sich Tonio anbietet – da wünscht man sich sogar derselben Darstellerin bundesdeutsche Wirtschaftswunder-Kokotte, das Mädchen Rosemarie, zurück.

Die Gegenüberstellung von Künstlertum und Bürgertum ist verraten (nur die weniger wichtige Konfrontierung des arrivierten Künstlers mit dem engstirnigen Spießertum im Lübecker Hotel ist geglückt), schlimmer noch ist das Mißverständnis (die verehrungswürdige Tochter Erika möge es nicht verargen) Thomas Manns, seiner Kunst, seines Stils, seines Niveaus. Die Erzählung lebt von den Vorzügen der Abstraktion und der Phantasie, die Distanzierung von der platten illusionistischen Gegenständlichkeit ist ihr selbstverständlich. Die Photographie von Wolf Wirth wirft den Vorzug über Bord, und es hilft nicht viel, daß er es vielfach zu ästhetisch ansprechenden Arrangements bringt: Der Stil ist verfehlt. Wie desillusionierend wirkt in solcher Photographie zum Beispiel die blonde Inge, die im Räume der Mannschen Phantasie (in all ihrer Banalität, mit Verlaub) ein Engelsgebilde war... Aber desillusionierend darf sie doch wahrhaftig nicht sein, sondern unerschöpflich illusionsbildend. Die Musik vollends ertränkt den Film in einem schwülen Romantizismus.

Die Verfilmung leidet an Maßstablosigkeit. Zwar kann man sich theoretisch tausendmal sagen, daß eine Verfilmung nicht den Rang des verfilmten Werkes anzustreben, geschweige denn zu erreichen hat. Aber die Vergleiche werden dennoch unweigerlich provoziert, und es ist letzten Endes keine Entschuldigung, wenn ausdrücklich gesagt wird, der Film sei frei nach Thomas Mann: Wer sich an der Wahrheit des literarischen Kunstwerks delektiert hat, wird sich von der peinlichen Halbwahrheit der Verfilmung degoutiert abwenden. R. D.