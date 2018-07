H. W., Neumünster

Ein Niebüller Studienrat hat den Kieler Staatsanwälten, ohne daß er es beabsichtigte, eine Fleißaufgabe gestellt. Die Sache begann damit, daß sich vor nicht allzu langer Zeit vor den Schöffengericht in Neumünster ein junger Mann wegen Diebstahls zu verantworten hatte. Nun war es kein gewöhnlicher Diebstahl. Der junge Mann, Mitglied von vier Schallplattenklubs, hatte höhere Ambitionen. Er war häufig in eine Neumünsteraner Musikalienhandlung eingestiegen und hatte Schallplatten gestohlen.

Nun könnte man annehmen, daß es dem 23jährigen die Platten der Beatles angetan hätten. Doch weit gefehlt. Er ist ein Liebhaber klassischer Musik. Er suchte Beethoven, Mozart, Tschaikowskij und Haydn. Er suchte das Unvergängliche. Zwar besaß er eine umfangreiche Diskothek von mehreren hundert Platten. Aber was war das gegen die Fülle, die er in den Schaufenstern sah. Zudem: Der Aufbau seiner eigenen Sammlung ging ihm bei seinem bescheidenen Einkommen zu langsam. Also holte er sich die Platten dort, wo sie im Übermaß waren, im Geschäft. Daß er das heimlich, nächtlicherweise und zudem noch auf Umwegen tat, fanden die Richter nicht in der Ordnung. Sie waren zwar bewegt ob seiner Leidenschaft zum Edlen und Schönen, aber sie ließen sich dadurch nicht davon abhalten, ihn für sieben Monate ins Gefängnis zu schicken.

Jener Niebüller Studienrat indes, angerührt vom Schicksal des jungen Musikliebhabers, schickte ihm eine Schallplatte ins Gefängnis, eine Beethoven-Platte. Nun pflegt die Gefängnisverwaltung allgemein derlei Dinge aufzuheben, bis der Missetäter entlassen wird. Aber hier lagen die Dinge doch etwas anders. Die Neumünsteraner Kripobeamten, zunächst mit dem freundlichen Gruß aus Niebüll befaßt, drehten die Platte hin und her und wußten nicht recht, was sie damit beginnen sollten, bis ihnen einfiel, daß sie ja für solche Spenden gar nicht zuständig waren. Also reichten sie die Platte „Zuständigkeit halber“ weiter, an die Staatsanwaltschaft in Kiel. Sie muß jetzt entscheiden, ob ein Schallplattendieb mit einer Schallplatte belohnt werden darf.