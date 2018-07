Ein Hund gefällig, der nicht bellt?

Wie angenehm. Wer würde einen solchen Hund nicht gern haben! Ja, zuerst, als ich hörte, daß man solch angenehme, leise Tiere neuerdings in England kaufen könne, wollte ich mich noch darüber verwundern, wie dies Land doch voller natürlicher Merkwürdigkeiten steckt. Gibt es auf der englischen Insel Man doch schon seit langer Zeit Katzen ohne Schwanz!

Da aber erfährt man, daß es sich bei diesen Hunden ohne Gebell keineswegs um ein Wunder der Natur oder um eine Züchtung, sondern um das Ergebnis einer Operation handelt. Kleiner Eingriff in die Funktion der Stimmbänder... –

Goethe konnte keine Hunde leiden, und es gibt viele Menschen, die in dieser Hinsicht ganz goethisch denken. Dieses dreimal verfluchte Gebell. Du sitzest gemütlich in deinem Sessel, ein Buch in der Hand und den Hund zu deinen Füßen. Plötzlich fährt das Tier empor, rennt zur Tür und „schlägt an“, wie die Fachleute sagen; und was er da anschlägt, ist keine Schelle, keine Glocke. Ist der Hund hübsch klein, so kommt Gekläff heraus; ist er stattlich und groß, dann etwas wie zerhacktes Gebrüll – fast unerträglich das eine wie das andere.

Trifft es auch häufig zu, daß der Hund die „Stimme, seines Herrn“ liebt (eine Schallplatten-Marke beweist es jedem Musikfeund), so geschieht es nur selten, daß der Herr die Stimme seines Hundes liebt. Hier gab es bisher nur zwei Möglichkeiten: Entweder weg mit dem Hund (und sei es nur in den Keller) oder Geduld und Tierliebe. Doch bei der fortlaufenden Entwicklung der modernen Welt ist jetzt, wie wir sehen, eine dritte Möglichkeit hinzugekommen: geschickte Handhabung eines kleinen Messers.

Warum auch nicht? Wir pflegen den Hund den „treuesten Gefährten des Menschen“ und seinen „besten Freund“ zu nennen. Solche Worte sind doch wohl Dankbarkeit genug. Jetzt haben wir freie Hand. Hat beispielsweise unser treuer Gefährte das Pech gehabt, nicht als unantastbarer Bernhardiner, sondern als Dogge zur Welt und in unseren Besitz zu kommen, gleich werden ihm die Ohren gestutzt. Und ist er ein Boxerhund – auch noch der Schwanz. Und das alles tun wir aus rein ästhetischen Gründen. Wir schnippeln, hacken, schneiden an lebendigen jungen Hunden ganz gemein herum und nennen es vornehm „kupieren“, und es geschieht so, weil die Mode es so will. Wer wollte sich da über die fortschrittlichen Züchter entsetzen, die mit einem kleinen scharfen Messer einem Prinzip Rechnung tragen, das noch viel höher in der Wertskala des modernen Menschen steht als Ästhetik und Mode, nämlich Nervenruhe, häusliche Stille und ruhige Lektüre im Sessel. Das Leben ist ohnehin aufregend genug. Kein Bedarf an Gebell.

Sehe ich die Sache allerdings „vom Hunde aus“ an, ja, dann greift mir die neueste Entwicklung ans Herz. Denn selbst ein Hund will äußern, was er fühlt und fürchtet. Vielleicht will er, wenn er bellt, auch etwas melden, will warnen, will tatsächlich der beste Freund des Menschen sein. Und wenn er kein Gebrauchs-, sondern ein Luxushund ist, so weiß er’s nicht einmal: nicht zum Schauen bestellt, sondern zum Anschauen, nicht zum Mitleben, sondern zur Dekoration (wenn’s ein schöner Hund ist) oder zum Zeitvertreib (wenn er drollig ist). Aber Bellen ist unerwünscht. Messer her! Nehmen wir ganz einfach einen kleinen Eingriff vor.

Es ist halt Menschenart, mit treuen Gefährten so umzugehen. Es müssen nicht immer Hunde sein...