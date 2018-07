Von Hanns Meenzen

Zwischen Bundesarbeitsminister Blank und den Ärzten ist Friede geschlossen worden. Gegenstand der jüngsten Kontroverse war ein im Fachblatt der Ortskrankenkassen erschienener Artikel, in dem zwei Ministerialbeamte des Arbeitsministeriums sich kritisch mit der Praxis der ärztlichen Honorarfestsetzung auseinandersetzten. Sie plädierten für eine starke Vereinheitlichung der Gebührensätze. Blank hat sich nun von diesem Artikel in Gesprächen mit Sprechern ärztlicher Standesorganisationen in aller Form distanziert. In der Tat sollte die Liquidationsfreiheit der Ärzte im Rahmen bestimmter Mindest- und Höchstsätze grundsätzlich erhalten bleiben. Offen bleibt aber nach wie vor die Frage, ob der ein Vielfaches der Mindestsätze betragende Liquidationsspielraum heute noch ganz zeitgerecht ist.

Nach Auffassung des Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Ernst Fromm, sind die Beamten des Bundesarbeitsministeriums mit „einem unerträglichen bürokratischen Dünkel gegenüber dem Prinzip des freien Berufes“ behaftet. Das ist, gerichtet an ein Ministerium „für Arbeit und Sozialordnung“, ein schwerwiegender Vorwurf. Denn dieses Ministerium hat nicht etwa nur die Aufgabe, die Belange der Arbeitnehmer wahrzunehmen, sondern auch die aller anderen sozialen Gruppen, darunter auch jene der freien Berufe.

In der Tat hat sich das Arbeits- und Sozialministerium den Sorgen der freien Berufe bisher nicht verschlossen gezeigt. Beispielhaft dafür ist die Bereitschaft des Arbeitsministers, den freien Berufen bei ihren Bemühungen um eine Zwangsversicherung gegen das Altersrisiko zu helfen – sofern sie es wünschen. Jüngstes Ergebnis: der Entwurf eines Rechtsanwaltsversicherungsgesetzes. Auf Anregung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung ist aber auch ein Haftungsstock in Höhe von fünf Millionen Mark gebildet worden, mit dessen Hilfe Ausfallbürgschaften an Angehörige der freien Berufe für Darlehen eines Kreditinstitutes gewährt werden. In Frage kommen Darlehen bis zu 25 000 DM, und es sind insbesondere Ärzte und Zahnärzte, die bei ihrem Existenzaufbau diese Bürgschaft in Anspruch nehmen.

Der Aufbau einer ärztlichen Existenz bedarf gewiß der Starthilfe, aber sie lohnt sich dann auch. Nach ärztlichen Angaben kostet eine moderne Einrichtung eines Praktikers 30 000 DM. Das ist eine gehörige Belastung am Anfang. Aber der Anfänger erreicht auch bereits nach zwei bis drei Jahren den Durchschnittsumsatz seiner Fachgruppe. Das ist eine Existenzgarantie, um die andere freie Berufe die Ärzte beneiden.

Nach ärztlichen Angaben liegen die Kassenumsätze der Praktiker bei 50 000 DM. Dazu kommen die Privatpatienten mit etwa 15 bis 20 Prozent. Das wären rund 60 000 DM. Aus der amtlichen Umsatzsteuerstatistik errechnet sich für 1964 ein (fortgesetzter) Durchschnittsumsatz aller Arztpraxen von 80 000 DM, wobei allerdings die Praxen, die – aus welchen Gründen auch immer – umsatzsteuerfrei sind, also weniger als 20 000 DM einbringen, nicht berücksichtigt sind. Zwischen 60 000 und 80 000 DM liegt also der Durchschnittsumsatz in jedem Fall, wobei etwa 33 Prozent als Unkosten abzusetzen sind, um das steuerpflichtige Einkommen zu ermitteln.

Diese Ziffern mögen dem einen befriedigend hoch, dem anderen weniger hoch erscheinen – in jedem Falle bringen sie zum Ausdruck, daß auch die „Freiberufler“ es sich heute gefallen lassen müssen, nach ihrem Einkommen taxiert zu werden. Das ist eine Folge der gesellschaftspolitischen Entwicklung, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Auf einem anderen Blatt steht allerdings, zu welchen Konsequenzen das führt.