Von Dietrich Kuhlbrodt

Warum der Vergleich zwischen der braunen und der roten Justiz? Doch wohl: um zu beweisen, daß es die DDR sei, in der sich die Nazi-Justiz fortsetze; während – so wird in der Einleitung der Sendung dem Sinne nach gesagt – alles Gerede über westdeutsche Nazi-Richter aus der DDR komme. Was aber ist mit einem solchen Vergleich gewonnen? Dem Hörer wird suggeriert, unsere eigenen Probleme hätten sich damit erledigt. „Krankheitssymptome gibt’s bei mir? Das verbitte ich mir: Du bist doch selber krank!“

Es hat sich aber meiner Ansicht nach für uns noch nicht erledigt, eine Geisteshaltung zu kritisieren und zu ändern, die dem Nazismus und seinen Wegbereitern einst allzu gefügig war. Und diese Gefügigkeit, die früher dazu beitrug, die Weimarer Republik zu ruinieren, ist heute eine Gefahr auch für die Bundesrepublik. Um so mehr, als sie schwer zu fassen und zu belegen ist.

Jedenfalls gab es in der Nazizeit Richter, die päpstlicher als der Papst judizierten. Keine präzise Formulierung hielt sie ab, einen „besonders“ schweren Fall im Sinne des Paragraphen 2 der Rundfunkverordnung zu verneinen oder einen „minder schweren“ Fall des Paragraphen 5 Kriegssonderstrafrechtsverordnung zu bejahen und damit um die Todesstrafe herumzukommen. So bedingungslos hatten sich viele Richter und Staatsanwälte den Zwecken des Nazismus untergeordnet, so hemmungslos schossen sie übers Ziel hinaus, daß sie noch wenige Monate vor Kriegsende in blindem Fanatismus Terror-Todesurteile fällten: wegen gemeinsamen Abhörens feindlicher Sender (Urteil vom 27. März 1945), wegen einer Bemerkung wie „Die da oben müssen verschwinden“ (Urteil vom 16. Januar 1945). Und heute amtieren einige noch immer.

Die politischen Zwecke, die mit dem Urteil erreicht werden sollten, wurden häufig genug verschwiegen. Keine präzise Formulierung zwang den Richter, den Frauenmörder („Mein Seitengewehr hat heute zum erstenmal Jungfernblut geleckt“) rechtsmißbräuchlich nur als Totschläger zu bestrafen.

Diese Geisteshaltung darf sich heute nicht breitmachen. Wir wollen nicht, daß mit verschiedenen Ellen gemessen wird: daß ein Ausländer ein Sittlichkeitsverbrecher, ein Nazi-Rechtsanwalt aber kein Denunziant ist. Wir wollen, daß der Richter sich seiner möglichen Vorurteile bewußt wird.

In der DDR ist der Zweck des Rechts ins Bewußtsein gehoben. Da gibt es die Strafrechtsänderungsgesetze vom 11. Dezember 1957 und 24. Januar 1962 und die von Karl Wilhelm Fricke selber zitierten präzisen Formulierungen, die Parteilichkeit gebieten. Solche Klarheit mag zynisch oder dumm erscheinen. Einen Vorteil hat sie: Man weiß, woran man ist. Daß das Recht dort der Politik, der gesellschaftlichen Entwicklung dient und nicht der individuellen Gerechtigkeit – niemand macht daraus ein Geheimnis. Doch: es scheint mir ein Unterschied zu sein, ob das Recht bewußt oder – wie weitgehend in der Nazizeit – unbewußt den Richtern als Mittel zum politischen Zweck dient. Übers Bewußte läßt sich noch streiten, übers Gefühlsmäßige nicht einmal mehr das.