Jede Vergangenheit ist anders gewesen, als sie durch die Brille einer späteren Zeit gesehen wird. Es hat nämlich jedes Zeitalter seine Spezialbrille, deren Schliff die wahren Konturen des Geschehenen verzerrt. Und keine Überlieferung ist so eindeutig, daß sie davor geschützt wäre, selbst ein Zeugnis von so redlicher Hand nicht, wie es in einer der schönsten Briefsammlungen neuesten Datums vorliegt –

Ludwig Thomas „Ein Leben in Briefen 1875–1921)“, eingeleitet von Josef Müller-Marein, mit einem Nachwort von Anton Keller; R. Piper & Co Verlag, München; 504 Seiten, 19,80 DM.

Liest man diese Dokumente einer starken und gesunden Menschlichkeit durch die derzeit übliche Brille und also mit der Tendenz, aus Zitaten Indizien aufzuhäufen, dann kann man, je nach Wunsch, feststellen, daß der Briefschreiber – nicht einmal durchweg in chronologischer Folge, sondern bisweilen im gleichen Lebensstadium – uriger Altbayer und Preußenverehrer, Berlin-Freund und Berlin-Hasser, Rebell und Reaktionär, Katholik, Lutheraner und Freigeist, Philosemit und Antisemit, überzeugter Anhänger des „Blubo“-Gedankens in der Kunst und Verächter alles pseudokünstlerischen Heimatkitsches, Mann der „Scholle“ und aufgeschlossener Weltbürger, Chauvinist und Europäer, Spießbürger und Bohemien war – der Gegensatzpaare ließen sich noch einige Dutzend aufzählen. Ohne solche Brille betrachtet, stellt er sich dar als eine Persönlichkeit ungewöhnlichen Formats, ohne vorgefaßtes Programm, vielmehr stets für die Eindrücke und Lehren des Augenblicks geöffnet.

Am eindrucksvollsten zeigt sich das in der schmerzhaften Wandlung vom aggressiv-kritischen Simplizissimus- Politikus zum feurigen Patrioten des Weltkrieges, dann vom Durchhalte-Fanatiker zum Dolchstoß-Gläubigen und von dem wiederum zum Verzweifelten und Zerschmetterten der späten Einsicht, die ihm als Resignation vortäuschte, was Gebrochenheit am Schicksal Deutschlands war. Es wird aus den Briefen der Nachkriegsjahre völlig klar, daß die Enttäuschung und Ernüchterung nach dem Kriege den Keim zum frühen Tode des vordem so kräftigen und elastischen Mannes legten. Man braucht da nur die derbe Angriffslust, die Urteilsschärfe, den Witz und den Optimismus der früheren Briefjahrgänge mit der Weichheit, Milde, Trauer und Weltflüchtigkeit der letzten zu vergleichen.

Josef Müller-Marein spricht in seinen liebevollen und kenntnisreichen Einführungsworten von dem „Genie“ Thoma. Nun – vielleicht hätte der allem zu Feierlichen abgeneigte, obwohl keineswegs mit falscher Bescheidenheit kokettierende Mann diese Vokabel für seine Person nicht ohne weiteres akzeptiert. Dazu fehlte ihm wohl auch eine gewisse geistige Dimension über den klaren Blick, den gesunden Verstand und das rechtschaffene Herz hinaus; es fehlte ihm jeder divinatorische Anhauch. Seine Größe lag eigentlich gerade darin, daß er sich selbst seine Grenzen setzte und diese mit aller Bestimmtheit einhielt.

Die neue Publikation der Thoma-Briefe fußt auf der Hofmillerschen Erstausgabe von 1927, wurde jedoch durch umfangreiches neues Material wesentlich bereichert. Zumal die vielen Briefe der letzten Zeit, die Frau Maidi von Liebermann zur Verfügung stellte, bedeuten einen Gewinn. Die Lebensdaten und Anmerkungen im Anhang hätte man sich etwas eingehender gewünscht.

Walter Abendroth