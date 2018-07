Man nennt die Börsen die „Barometer der Volkswirtschaft“ und die italienische Aktienbörse hat denn auch die konjunkturelle Entwicklung des Landes getreu registriert. Nach einem kurzen Aufschwung im Herbst vergangenen Jahres setzte im November eine Abwärtsentwicklung der Kurse ein, die bis zum Juli dieses Jahres andauerte und am 21. Juli einen absoluten Tiefpunkt erreichte. Seither hat sich nur wenig geändert. Auch die Sommerpause der Börse im August, von der viele Beruhigung und Erholung erhofften, hat keine Wende zum Besseren gebracht. Die Tendenz zeigt eher noch weiter nach unten.

Von einem Optimismus und einem wiederkehrenden Vertrauen in die italienische Konjunktur kann in der Tat auch nicht die Rede sein. Trotz der von der italienischen Regierung angekündigten einschneidenden Konjunkturmaßnahmen hat die Börse von der Wirtschaft des Landes keine neuen Impulse empfangen. Jetzt setzen viele ihre ganze Hoffnung auf die nach der Ferienpause wiederaufgenommenen Beratungen des italienischen Ministerrates, die in erster Linie der Bekämpfung der inflationistischen Tendenzen dienen. Es bleibt jedoch Zumindestens zweifelhaft, ob die Börse noch allein von Beschlüssen und Plänen angeregt werden kann.

In erster Linie ist dafür der immer weiter zurückgehende Geschäftsumfang in fast allen Branchen der Industrie und des Handels verantwortlich. Ebenso wie die großen Unternehmen wie etwa Fiat, Olivetti und Montecatini sind auch die Klein- und Mittelbetriebe von der Einführung der Kurzarbeit nicht verschont geblieben. Fiat hat ausgesprochene Absatzsorgen mit den größeren Luxusmodellen, während die Produktion der kleineren Typen, die von der neuen Autosteuer nicht betroffen sind, ausgedehnt werden konnte. Absatzschwierigkeiten melden auch zahlreiche Unternehmen der Maschinen- und Textilindustrie, die zum Teil bereits auf Lager arbeiten müssen.

Die Regierung Moro ist nicht untätig geblieben. Sie errichtete einen Sonderfonds von 100 Milliarden Lire zur Unterstützung der Mittel- und Kleinindustrie. Andererseits will sie die Umsatzsteuer von 3,3 auf 4 Prozent anheben; ausgenommen sind lediglich landwirtschaftliche Produkte und Exportlieferungen. Auf Luxuserzeugnisse soll eine Sondersteuer erhoben werden, während das bewegliche Vermögen mit einer Zusatzsteuer belegt wird. Auch die Einkommensteuer soll erhöht werden, wobei insbesondere die hohen Einkommen zusätzlich belastet werden. Insgesamt sollen dem Staat durch die neuen Maßnahmen in diesem Jahr noch 250 Milliarden Lire zusätzlich in die Kasse fließen, während das Mehraufkommen für 1965 auf 500 Milliarden Lire geschätzt wird.

Obwohl niemand daran zweifelt, daß die Regierung etwas tun muß, um die Konjunktur wieder in den Griff zu bekommen, sind erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit des Sanierungsprogramms laut geworden. Die Privatwirtschaft befürchtet, daß die Regierung die zusätzlichen Steuereinnahmen in erster Linie zur Finanzierung der staatlichen Unternehmen verwendet wird.

Aber auch wenn Moro in dieser Beziehung die Öffentlichkeit beruhigen könnte, bleiben eine ganze Reihe von Fragen offen. So fragt man sich, ob die Steuererhöhungen auf längere Sicht die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen nicht mehr beschneiden werden, als es für die Volkswirtschaft tragbar Ist. Sie würden nach Ansicht der Kritiker auch die Preise in die Höhe treiben, damit aber den Lohnforderungen der Arbeiter neuen Auftrieb geben. Schließlich habe es die Regierung Moro nicht fertiggebracht, sich mit den sozialistischen Koalitionspartnern über einen Lohnstopp zu einigen. Die Gewerkschaften konnten auch nicht veranlaßt werden, auf die verhängnisvolle gleitende Lohnskala zu verzichten. Die Absicht der Regierung, den Konsum herabzudrücken, sei inzwischen durch die Notwendigkeit überholt worden, den Verbrauch zur Anregung der Produktion wieder zu fördern. Durch die steigenden Preise entfalle heute auch jeder Anreiz zum Sparen. Damit fehle auch eine der Voraussetzungen für eine Regeneration der Wirtschaft, nämlich eine ausreichende Kapitalversorgung.

So sitzt Moro in einer Zwickmühle, weil jede denkbare Maßnahme zur Sanierung von Wirtschaft und Finanzen einen zweischneidigen Charakter hat. Diese Situation wird noch durch die Spannungen zwischen den Koalitionspartnern verschärft. Nur unter äußerstem Druck haben die Sozialisten dem Aufschub der früher vereinbarten Wirtschafts- und Sozialreform zugestimmt. Jetzt aber beginnen sie wieder, eine schnellere Durchführung der zumeist einen kollektiven Charakter tragenden Reformen zu verlangen, obwohl die Mittel dafürgegenwärtig nicht vorhanden sind und auch wohl kaum in absehbarer Zeit beschafft werden können. Vorsichtige Beobachter fragen deshalb, ob unter diesen Umständen die Regierung Moro lange am Leben bleiben kan.

Richard Wichterich