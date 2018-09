Inhalt Seite 1 — Nichts Neues aus Tokio Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von E. Heinrich Kunze

Was in dieser Woche in Tokio geschah, hätte eigentlich die ganze westliche Welt mit Spannung verfolgen müssen. Vier Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele ging es zwar nicht um Goldmedaillen, dafür aber um Goldmilliarden und letztlich um den Wert des Geldes, das in allen Ländern – in dem einen mehr, in dem anderen weniger – an offenbar chronischen Auszehrungserscheinungen leidet.

Wie diesem Übel wirksam entgegengetreten werden könne, darüber vor allem hätten sich die Vertreter der Regierungen und Notenbanken von den mehr als hundert Ländern unterhalten müssen, die vom 7. bis 11. September in Tokio versammelt waren. Der Anlaß dazu waren die Jahresversammlungen des InternationalenWährungsfonds, der Weltbank, der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) und der Internationalen Finanz-Corporation (IFC). So umfangreich die Tagesordnungen waren, so hatte man doch vergeblich nach dem für die breiteste Öffentlichkeit in allen Ländern weitaus interessantesten Punkt gesucht: nämlich einer Diskussion praktischer Vorschläge dafür, wie die Kaufkraft des Geldes in weltweitem Rahmen gesichert werden könne.

Wenigstens so viel wird jetzt anerkannt, daß sich bei der engen wirtschaftlichen Verbindung zwischen den meisten Ländern die inflatorische Politik einer Regierung zwangsläufig auf seine Handelspartner auswirken muß. Gerade die Bundesrepublik hat das wieder in letzter Zeit zu spüren bekommen. Die naheliegende Konsequenz, die Souveränität der Regierungen auf dem Gebiet der Währungspolitik wirksam einzuschränken, ist bisher nicht gezogen worden – einfach deshalb nicht, weil es bis jetzt keine Möglichkeit gibt, eine derartige Forderung durchzusetzen.

Als im Sommer 1944 das Währungsabkommen von Bretton Woods unterzeichnet wurde, steckte allen noch die Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre in den Gliedern. Man hatte Sorge, daß sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Deflationskrise wiederholen könne, und man wollte von vornherein verhindern, daß die Länder bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu dem Mittel der Währungsabwertung griffen. Der Grundgedanke war richtig, und der wirtschaftliche Aufschwung der westlichen Welt in den seitdem vergangenen zwanzig Jahren ist zu einem erheblichen Teil auf dieses Abkommen und die Tätigkeit der Institutionen – in erster Linie des Währungsfonds und der Weltbank – zurückzuführen, die zu seiner Praktizierung geschaffen worden sind.

In den letzten Jahren ist aber immer häufiger Kritik an dem geltenden Währungssystem von Bretton Woods erhoben worden. Ernste Zweifel werden geäußert, ob die Grundsätze und Methoden, die vor zwei Jahrzehnten richtig waren, auf die inzwischen weitgehend veränderten Verhältnisse noch anwendbar sind. Das System der Gold-Devisen-Währung, in der Form, wie es bis zum heutigen Tage entwickelt worden ist, birgt nach Ansicht vieler Fachleute große Gefahren in sich. Albert Hahn, Währungstheoretiker von Ruf und als Bankier zugleich Mann der Praxis, hat erst kürzlich wieder von einer „Bretton-Woods-Krankheit“ gesprochen.

In keinem Land ist die Kaufkraft der Währung stabil geblieben. Im Vergleich zu 1953 war der Wert des Dollar bis Ende vergangenen Jahres um 12 Prozent gesunken. Der Schweizer Franken hat 16 Prozent, die D-Mark 18 Prozent verloren. Der Kaufkraftverlust des englischen Pfundes in diesen zehn Jahren beträgt 23 Prozent, der des französischen Franken sogar 34 Prozent. Dabei sind in all diesen Ländern die politischen Verhältnisse stabil geblieben, anders als in vielen südamerikanischen Staaten, in denen die Entwertungsquote noch wesentlich höher ist.