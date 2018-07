Die Deutsche Continental Gas Gesellschaft, Düsseldorf, hat in diesen Tagen die knappe Mehrheit an der bisher voll in ihrem Besitz gewesenen Continental Elektro Industne AG, Düsseldorf, verkauft. Das Paket wurde von der die erst im vergangenen Jahr vom Haus Siemens reaktiviert worden war. Anläßlich der Transaktion wurde bekannt, daß die Stammfirmen des Hauses Siemens der Conti Elektro in der technischen Beratung und Unterstützung genauso zur Verfügung stehen wie den übrigen BergmannGesellschaften. An der Bergmann AG ist das Haus Siemens nur mit knapp 30 Prozent beteiligt. Die Mehrheit des 23 Millionen DM betragenden Aktienkapitals liegt bei der Bayerischen Vereinsbank und bei der Deutschen Bank, die sich verpflichtet haben, zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt ihre Pakete breit gestreut über die Börse zu verkaufen.

Mit der Reaktivierung der Bergmann AG, die voll oder maßgeblich an der Deutschen Telefonmens einen Weg gewählt, eine sinnvolle Abrundung der inländischen Interessen zu erreichen, ohne sich dem Vorwurf einer "unerwünschten" Konzentration aussetzen zu müssen. Der rasne technische Fortschritt, die beträchtlichen Forschungsausgaben sowie die Kosten für die experimentiellen Versuche zwingen auch in der Elektroindustrie zur Bildung großer Einheiten. Diese Erkenntnis hat vermutlich auch die Vor