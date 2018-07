Inhalt Seite 1 — Pneumatisch geht’s billiger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unwillkürlich mußte ich an den Jungen denken, der mit einem alten Uhrwerk-Grammophon vom Dachboden kommt, und voller Begeisterung ausruft „seht her, was ich gefunden habe, einen supermodernen Plattenspieler, der ohne Strom und ohne Batterie funktioniert!“

„Das Ding rechnet ohne Elektrizität und natürlich ohne mechanische Getriebe“, erklärten die Studenten, die mir einen hydrodynamischen Computer vorführten. Sie hatten den Apparat im elektronischen Forschungslabor am Massachusetts Institute of Technology zusammengebaut: eine kleine, lautlos arbeitende Maschine, mit der man mathematische und logische Aufgaben lösen konnte.

Die „Nervenbahnen“ dieses mechanischen Gehirns waren dünne Plasticröhrchen, durch die eine rote Flüssigkeit floß. Die ganze Apparatur war auf einem großen Tisch ausgebreitet, ein unübersichtliches Gewirr aus Schläuchen und bizarren Gebilden aus Glas. Am Ende des Tisches befand sich eine lange Reihe von Hähnen. Hier wurden Rechenprogramm und Zahlwerte eingestellt nach einem Code aus zwei Buchstaben: „Hahn auf“ und „Hahn zu“. Danach brauchte nur noch der Pumpenknopf niedergedrückt zu werden, der die Flüssigkeit in Bewegung brachte, und sofort war das Ergebnis da – abzulesen an einer langen Reihe von kleinen Fensterchen, hinter denen zum Teil rote Klappen gefallen waren.

Das fast archaisch anmutende Gerät – Flunivac genannt – sollte dazu dienen, Anfängern auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung die Funktion des Digital-Rechners zu erklären. Die rote Flüssigkeit entsprach dabei dem Strom, und die wunderlichen Glasgebilde, die wie kleine Männchen aussahen, stellten die Relais dar, sogenannte „Flip-Flops“, die Nervenzellen des Elektronengehirns.

„Flunivac“ – eine Wortverbindung aus fluid = flüssig und Univac, dem Namen von Remingtons legendärem Elektronenroboter – funktionierte prächtig; es machte viel Spaß, damit zu spielen. Die „Intelligenz“ des Flüssigkeitscomputers war nicht gerade überwältigend, doch man konnte mehrstellige Zahlen addieren und subtrahieren, man konnte malnehmen und teilen, und außerdem vermochte Flunivac aus ein paar gegebenen Prämissen logische Konsequenzen zu ziehen, etwa die, daß Cajus, weil ein Mensch, sterblich ist oder daß jemand, der nicht niemals nein sagt, manchmal etwas verneint.

Ob der Flüssigkeitscomputer, der einem Spaghettigericht ähnlicher sah als einem Datenverarbeiter, jemals, wie geplant, werdende Ingenieure in die Geheimnisse des Digital-Rechnens eingeführt hat, weiß ich nicht. Transportfähig sah der Apparat jedenfalls nicht aus.

Indessen beschäftigen sich seit einigen Jahren Techniker so bedeutender Unternehmen wie General Electrics oder Honeywell mit dem Flunivac-System. Vor ein paar Tagen flog, wie das „Wall Street Journal“ berichtet, eine zweimotorige Cessna-Maschine, deren Autopilot von einem nichtelektronischen Computer gesteuert wurde, ohne menschliche Hilfe von Mineapolis nach Alabama und weiter nach Washington D. C. Dieses Steuergerät arbeitete nach dem Flunivac-Prinzip, nur, daß hier statt einer Flüssigkeit Preßluft durch das Rohrsystem floß. Der Apparat würde übrigens auch dann noch funktionieren, wenn man die Luft durch Wasser ersetzte.