Inhalt Seite 1 — Vor Nachtfahrten wird gewarnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

hundert deutsche Autos haben in den und jede Fahrt abseits der sieben oder acht Bi",bereits mit einigen kraftfahrtechmschen Sprachbrocken auf die Invasion aas Hamburg, Essen oder München vorbereitet. Und der Shef Garsonu, der Oberste aller Kellner, im renommierten neuen Tusan Hotel am Meer bei Ephesus, paukt mit seinen Helfern in der Arbeitspause zwischen Mittag- und Abendessen "Hoteldeutsch". Die Fahrt in die Türkei — nicht allein nach Istanbul, sondern auch an die türkische Riviera am Südhang des auch im Sommer schneebedeckten Taurus, nach Butsa, Konya, Kayseri oder gar im Transit nach Beirut und Teheran — bietet heute kaum mehr nennenswerte Schwierigkeiten. Das bulgarische Visum für Doppeltransit erhält man an der Grenze. Auf der Rückreise verlangen die Gesundheitsbehörden Sofias zusätzlich eine Pockenimpfbeschemigung. Der Versuch, den Autofahrer zur Zahlung einer recht teuren Haftpflichtversicherung zu veranlassen, läßt sich sowohl bei den bulgarischen als auch den türkischen Stellen mit dem Hinweis zurückweisen, daß es sich hier nur um eine Empfehlung und nicht etwa um eine bindende Vorschrift der Behörden handelt. Längere Aufenthalte sind allerdings an den Übergängen nach dem Iran und den arabischen Staaten üblich.

Istanbul ist auf größtenteils guten bis sehr guten Straßen von München aus in drei Tagesetappen von je 600 bis 700 Kilometern über zu erreichen. Die zweispurige jugoslawische Autobahn, die den Balkan in 1000 Kilometer Länge fast in Nord Süd Richtung durchzieht, ist mit Ausnahme der erst geplanten Umgehungen bei Belgrad und Zagreb fertiggestellt. Der 90 Kilometer lange Streckenabschnitt von Nisch bis zur bulgarischen Grenzstation bei Dragoman ist jetzt bis auf etwa ein Drittel asphaltiert. Dieses restliche Dritte 1 allerdings hat es in sich. Nur die landschaftlii reizvolle Fahrt entschädigt etwas für die Greuel der Schotterstraße. Meist aus dem gleichen Material: die era 50 Kilometer staubiger Fahrbahn zwischen Edirne und Luleburgaz. Nur 10 000 türkische Straßenkilometer von insgesamt 120 000 Staats- und Provinzialstraßen sind bereits asphaltiert. Reisen durch Ostanatolien _sehr gleichen diese Auch FäfarbaliHea Kartoffeläckern oder GeröllFeldern. Und eine Panne auf türkischen Straßen ist keine reine Freude. Die "Kameradschaft der Straße" wird aber wohl nur m wenigen Ländern so bereitwillig praktiziert wie in der Türkei.

Eine Fahrt von Istanbul nach Damaskus und als eine Reise von Lübeck nach Salzburg. Größere Abschnitte mäßiger Lehmstraßen bescheren dem Autofahrer dagegen immer noch die Routen von und weiter nach Antalya. Namentlich die etwa 300 Kilometer lange Teilstrecke Denizli—Antalya weist nach Regenfallen immer noch Lehmund Sandabschnitte auf, die die Bezeichnung "Straße" kaum verdienen.

Die erste Verkehrsregel in der Türkei, aber auch auf dem Balkan heißt: Niemals bei Dunkelhaben schon mancher Autoreise ein vorschnelles Ende bereitet.

Verkehrsregel Nr. 2: Immer damit rechnen, daß sich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht so oder ganz anders verhalten, wie in Mitteleuropa üblich.

Verkehrsregel Nr. 3: Auf alle Fälle vor der Reise die Hupe durch eine schmetternde AutoFanfare ersetzen lassen.

Nahezu überflüssig geworden ist dagegen in Jugoslawien und der Westhälfte der Türkei die Sorge um Reparaturwerkstätten und Tankstellen. Selbst ohne entsprechende Werkzeuge und Ersatzteile verrichten die Automechaniker dortzulande noch wahre Reparaturwunder zu kleinen Preisen. Der Kraftstoff von etwa 80 Oktan kostet in der Türkei zwischen 43 und 45 Pfennig pro Liter.