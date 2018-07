Ein ehrwürdiges Wort mit verstorbenem Glanz kann aus Anhänglichkeit nicht preisgegeben werden; und mit gutem Gewissen hinschreiben kann man es auch nicht. Verstößt man es, so schmerzt das Gefühl, man habe auch abgewiesen, wofür es einst stand. Nimmt man es auf, so ist die Öde, die von ihm ausgeht, unerträglich. Solch ein Wortwesen ist: Aufklärung.

Wird es an bestimmte Jahrzehnte innerhalb einer bestimmten Gesellschaft gebunden, so hat es wenigstens konkrete Assoziationen; für den Gelehrten. Für den "gebildeten" Laien klingt nur noch dünn an: achtzehntes Jahrhundert, sein Auf und sein Klären, Vernunft, Toleranz, Fortschritt, "Erziehung kann alles" und die schönste Wendung der amerikanischen Sprache (und zwar innerhalb des amtlichsten Dokuments): the pursuit of übertragen, so werden sie festrednerisch oder zu einer Problematik, die nichts Leuchtendes mehr hat.

Sieht man die Vergangenheit näher an, so gibt es manche Überraschung: zum Beispiel, wie bescheiden die berühmte Aufklärung im deutschen Bezirk war. Der verstorbene amerikanische Germanist hat in sehr minuziösen Untersuchungen ausgebreitet, was deutsche Aufklärung in den ersten zwei Generationen jenes Jahrhunderts gewesen ist "Weltanschauung" ist vielleicht zu pompös gesagt; es geht hier weniger um eine Zusammenfassung, um eine Reduzierung auf den Kern als um eine Ausbreitung der Details, die nicht eine "Weltanschauung" hergeben. Sein Material sind vor allem "die frühen Wochenschriften", unbekanntere Dichter und wenig erforschte Popularphilosophen.

Der Ausgangspunkt ist Luther. In den weltanschaulichen Lehren, die von ihm ausgingen, wird die Wurzel der deutschen Aufklärung gesehen. Ihre Frühzeit ist noch nicht frei von den Fesseln der Scholastik; das Entfesselte später ist ein "säkularisierter Protestantismus". Sein Kern: die Frage nach der "Bestimmung des Menschen". In ihrem Dienst steht die Vernunft, welche die "Bestimmung" klären kann; das glaubt übrigens noch der junge Kleist. Ratio hat hier (wie in der Theologie) weniger eine sprengende als eine dienende Funktion — wenn auch nicht mehr für die Heilswahrheiten. Das, scheint mir, trennt sie von den stürmischeren Aufklärungen anderer Länder. Wir sind (von Lexika und geschichtlichen Darstellungen) gewohnt, uns an die berühmte Deutung Kants zu halten: Aufkärung sei Herrschaft der Vernunft, und Vernunft sei, was heute "Authentizität" genannt wird; Kants "Spontaneität" bedeutete auch nicht mehr als schöpferische Unabhängigkeit. Wolff zeigte, daß die deu:sche Aufklärung nicht so sehr kritischer Rationalismus war als vielmehr ein "soziales Phänonorren", nämlich die "Emanzipation des Bürgertums zur Teilhabe am geistigen Leben der Nation". Seine auf Differenzierung bedachten Untersuchuigen können den Leser zu dem Schluß führen: die Aufklärung, die wir bei diesem Wort im 5mn haben, war eher französisch und englisch und amerikanisch. Vor allem war sie französisch. Deutschland hatte keine Enzyklopädisten. Es gab hier nicht jene berühmte Bestandsaufnahme, die nicht eine Anthologie war, sondern der Vorstoß einer Phalanx. Die deutsche Aufklärung war nicht betont politisch und deshalb nicht explosiv. Kants und Fichtes "Atheismus" riefen zwar kleine Skandale hervor, waren aber nicht militant wie Voltaires Kraftworte und Sades Wutausbrüche.

Die Sexualmoral wurde hierzulande kaum aufklärerisch belichtet. So schenkte Professor Wolff diesem Bezirk der "Weltanschauung" keine besondere Aufmerksamkeit — vielleicht, weil er nicht viel mehr als seine Abwesenheit hätte teststellen können; oder, wenn er den Fall LessmgMartial erwähnt hätte, die Scheu vor diesem Thema. Lessing nahm zwar die Partei des römischen Epigrammatikers — aber mit einem Argument, das eine lange, nicht sehr helle Zukunft haben sollte: der alte Sclriftsteller habe das Unanständige nur durchgelassen, um es zu tadeln, "mit Spott und Verachtung". Wolff spricht, nur mit leiser Einschränkung, von Lessings "endgültiger Trennung von Dichtung und Sittlichkeit".

Leider zitierte er nicht das recht deutliche Wort: es sei nicht zu leugnen, "daß etwas schön sein könne, wenn es nicht auch moralisch gut ist. Aber es ist doch auch gar so unbillig nicht, daß man jenes Schöne verachtet, wo man dieses Gute nicht zugleich erkennet". Und Kant, der gewaltigste deutsche Aufklärer mit seiner Zerstörung der Vernunftmetaphysik, war in seiner Moralpsychologie und kasuistischen Ethik noch fest in alten Fesseln. Man kennt die Philosophen nicht, wenn man nur ihre abstrakten Prinzipien kennt. Wolffs Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Forschung — und darüber hinaus ein Stimulans, nachzudenken, wie sehr die deutsche Aufklärung keine war im europäischen Sinne des Wortes. In Frankreich begann es im siebzehnten Jahrhundert mit den "Moralisten", ein Wort, das zu übersetzen ist: aufklärende Moralpsycholojen; wie überhaupt die Psychologie, bis zu diesem Tag, der Königsweg der Aufklärung geblieben ist. Ls wird vermutet, daß La Rochefoucauld an jeiem außerordentlichen Roman beteiligt war, den Viadame de Lafayette 1679 veröffentlichte: "Die Prinzessin von Cleve Dieser ebenbürtige Vorläufer der "Schlimmen Liebschaften" zeigte bereits einen nicht von Normen gelenkten Elick in die Wege, Umwege und Abwege der Lisbe; snach dreihundert Jahren erkennen wir, wie wenig zeitgebundeii er war. Als dann, ein Jahrhundert später, Choderlos de Laclos Briefroman "Schlimme Liebschaften" erschien, war eine Aufhellung des Seelengetriebes eingeleitet, die in Nietzsche einen Gipfel erreichte und nicht ihresgleichen hatte in der wissenschaftlichen Psychologie, vor dem Ende des Jahrhunderts. Sade war einer der Ihren. Es wäre nicht korrekt, ihn den Enzyklopädisten zuzuzählen. Doch lebte er in ihrer Welt und erweiterte sie: in seinem Kampf gegen die (ihm so vertrauten) Raubritter des ancien regime; in seiner Leidenschaft für das Ausmalen paradiesischer Gesellschaften; in seinem flammenden Atheismus. Einzig war er in den grellen Abbildern seiner phantastisch übersteigerten Liebeserfahrungen, die man auch "pathologisch" nennen kann, aber auch: wertvolle Beiträge zur Pathologie und noch wertvollere zur (verhüllten) Normalogie.

Jetzt sind einige seiner Werke auch in billigen deutschen Ausgaben erschienen —Professor Wolff untersuchte in seinem Buch auch "Das Problem des Vergnügens": besonders im Werk des Philosophen Christian Wolff und des Dichters Wieland. Der hedonistische deutsche Poet Wieland war noch recht unproblematisches Rokoko: "Fanny Hill" sehr verwandt, ein schüchternerer Bruder — und unmeßbar fern dem Marquis de Sade; sanft bedacht, daß die Lust des Individuums das Vergnügen der Mitmenschen nicht stören darf. Sade hingegen exerzierte unermüdlich (den Leser nicht selten ermüdend) die Antithese. In seinen berstenden Ansprachen, mitten im Roman, tat er alles als "Hirngespinste" ab, was der Eigensucht, den Süchten des einzelnen entgegengewirkt: Güte, Treue, Dankbarkeit, Mitleid. Das ist das Philosophische in seinem roman pkilosophique. Er war ein Savonarola der Predigt gegen jeden Verzicht. Später wurde dieser antisoziale, triebbesessene Affekt eine wissenschaftliche Methode; schon vor Nietzsche in Paul Rees dürrem Traktat "Die Entstehung des Gewissens" und in seiner Aphonsmenkollektion "Die Eitelkeit". Sades rigoroser, gewalttätiger Abbau trat als vulkanisches Argumentieren in Erscheinung. Da war nichts von der kühlen Distanz des "freien Geistes", des späten Voltairianers Nietzsche, nichts Morgenrötliches und nichts fröhlich Wissenschaftliches — und doch war Nietzsche der große Erbe, obwohl er diesen Ahn wohl nicht kannte: "Die Grausamkeit gehört zur ältesten Festfreude der Menschheit " Sades erzählendes und moralisierendes Werk ist facettenreich. Da gibt es Anekdotensammlungen; novellistische Schauergeschichten, die an das deutsche Schicksalsdrama erinnern; den dicken weltanschaulichen Abenteurerroman; und jene berüchtigten Gigantomachien des Sexus, im Verhältnis zu denen Henry Millers Historien Ammenmärchen sind.