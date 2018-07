Die Sehnsucht unserer Jugend, in die Ferne zu schweifen, kennt keine Grenzen. 55 Prozent aller deutschen Ferienreisenden waren, so die Statistik, im vergangenen Jahr Jugendliche unter 21 Jahren.

Klagelieder ausländischer Gastgeber, alljährlich angestimmt, belehren uns indessen, daß über den Zustrom unserer Jugend nicht überall eitel Freude herrscht. Gewiß, im Ausland bescheiden aufzutreten, fällt nicht nur den Deutschen, gleich welcher Altersstufe, schwer. Aber da tummeln sich Teenager aus der Bundesrepublik mit einem Minimum an Kleidung versehen an südlichen Gestaden, ohne sich die Ferienfreude durch völlig andere Lebensgewohnheiten des Gastlandes stören zu lassen. Wessen Sparschwein von einer Auslandsreise abrät, begibt sich in blindem Vertrauen auf die Hilfsbereitschaft des Auslandes gleichwohl dorthin. Immer wieder werden von Unerfahrenen die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik in Anspruch genommen, weil sie weder den Aufenthalt noch die Rückreise bezahlen können.

Es war einmal... Vor 250 Jahren bereitete dem gestrengen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. von Preußen die Reiselust seiner jungen Untertanen großen Kummer. Kurz entschlossen, am 21. Januar 1714, erließ er ein Königliches Edict wegen des Reisens junger Leute außer Teutschland“, das sich wie folgt anhört:

Wir haben mißfällig wahrgenommen, daß die Reisen der Jugend, außerhalb Teutschland, insgemein zu einem großen Mißbrauch ausschlagen. Indem nicht allein das bahre Geld außer Landes geführet wird, sondern auch, anstatt, daß dasjenige, so andere Nationen gutes und besonderes haben, in acht genommen und in unsere Lande versetzet werden sollte; im Gegentheil die anderswo in Schwang gehende Untugenden bey uns eingeführet und die Kosten vergeblich angewendet worden. Wir ordnen und wollen also: daß keiner von unsern Vasallen und Unterthanen, so unter 30 Jahren alt, ohne von uns erhaltene Erlaubniß außer Teutschland reisen solle.

Berlin, den 21. Januar 1714, Friedrich Wilhelm

Dieses preußisch harte Edikt braucht uns, dieweil außer Diensten, gottlob nicht zu rühren. Niemand ruft heute gern nach dem Soldatenkönig. Klaus Michaels