Nach einem in der Lüneburger Heide verbrachten sonnigen Sonntag greife ich abends beim Lampenschein ins Bücherregal und ziehe einen schweren „Kunstwart“ – Band hervor: Jahrgang 1907. Mal sehen, was für Sorgen die deutschen Intellektuellen damals hatten.

Im zweiten Aprilheft bleibt der Blick zuerst haften, und zwar an ein paar halbfett gedruckten Zeilen: „Die Meisterfresser von Nürnberg“. Dazu erfolgt die Mitteilung, daß man „im neuesten Nürnberger Adreßbuch als eingetragene Vereine neben einem Schmausverein und vier Eßvereinen noch zweiundfünfzig Freß-Gesellschaften finde, von denen einige sehr schöne Sondernamen hätten, zum Beispiel „Freßverein Bis er platzt“ oder „Nimmersatt“ oder „Viecherei“. Die Vereinsarbeit bestand darin, so lange Geld zu sammeln, „bis ein ordentliches Fressen gehalten werden kann.“ Das waren Statuten, die der „Kunstwart“ mit vollendetem Takt folgendermaßen kritisiert: „Nicht zu ersehen ist, ob man alsdann in der Stadt der alten ästhetischen Kultur zu Ehren Dürers und Vischers, Hans Sachsens und Pirckheimers frißt.“

Nun war der „Kunstwart“, wie ihn sein Herausgeber, der berühmte Ferdinand Avenarius, formte, ja eine Zeitschrift, die sich recht eigentlich um die Kulturpolitik in großem Rahmen, um die Künste, um Erziehung, um Lebensstil kümmert. Aber lokale Meldungen zu bringen, war ihre Absicht nicht. Um so interessanter ist die Reaktion des „Kunstwarts“ dann, wenn er sich in solche Niederungen hinabließ.

Im selben Heft wird Wort für Wort eine Meldung aus dem „Fränkischen Volksblatt“ wiedergegeben: „Eine Abteilung Pioniere sprengte Samstag die tausendjährige Kirche in Gailingen (Baden), da deren anderthalb Meter dicke Mauern gewöhnlichen Abbrucharbeiten widerstanden. Es war noch eine zweite Sprengung nötig, um einen Teil des Turms, der trotz stärkster Ladung standgehalten hatte, niederzureißen. Auf dem Platz der alten soll eine neue Kirche gebaut werden.“ Dem „Kunstwart“ blieb wohl nicht verborgen, daß ein bißchen Stolz sowohl auf die Leistung der Pioniere als auch auf die Widerstandskraft der alten Kirche in dieser Meldung mitschwingt. Aber er brachte es nicht über sich, Zorn oder Spott zu äußern. „Uns fehlt zur Kommentierung jedes Wort“, sagte er. Nichts weiter.

Im ersten Juni-Heft lese ich, daß der „Kunstwart“ gern vollen Beifall für die gewaltige Arbeit spenden wollte, die der deutsche und österreichische Alpenverein unternommen hatten: Das Höllenklammtal bei Partenkirchen mit seinen wilden Wasserstürzen war durch Tunnelsprengung, und Felsbohrungen für Besucher zugänglich geworden. Aber was sah der betroffene „Kunstwart“-Mitarbeiter? Inschriften sah er, Schilder, Tafeln. Er las wie im Museum „Obere Felsenkammer“, „Untere. Felsenkammer“, „Bogenbrücke“. Und dort, „wo aus steiler Höhe der mächtigste Wasserfall zerstäubend von Wand zu Wand sprüht“, dort sah er die größte Tafel, diese sogar mit einem Richtungspfeil „Großer Wasserfall.“ Dazu fiel ihm nur noch dieses ein: „Sieg des Geistes über die Natur.“

Im zweiten Septemberheft steht eine flammende Verteidigung der Lüneburger Heide, von der zu jener Zeit geplant war, sie solle mit einer großen Automobil-Rennbahn ausgestattet werden. Und hier griff Avenarius selber ein: „Wo jetzt noch im Norden das letzte große Bereich deutscher Landschafts-Ursprünglichkeit seine Einsamkeiten dehnt und den Deutschen zeigt, wie die Natur reden kann, wenn sie schweigt, da soll nun auch das große Rasen, Lärmen, Stauben und Stänkern beginnen, das neuntausendneunhundertneunundneunzig Menschen in sagen wir höflich: lammesmäßiger Geduld über sich ergehen lassen, weil je einer seinen Spaß daran hat.“

Sieh an, die Entwicklung ist also doch nicht so gelaufen, wie Avenarius es im September 1907 vorausgefürchtet hat. Abgesehen davon, daß damals unter 10 000 „lammesmäßigen“ Menschen nur ein einziger, ein wilder Mensch, ein Auto besaß, heute aber unter jeweils fünf Bundesdeutschen zwei, scheint es in der Heide so, daß sie alle herzliche, höfliche, sanfte Leute sind, sowohl untereinander als auch im Hinblick auf die Fußgänger. Und wirklich hat Avenarius damals seinen Zorn eingeschränkt: „Es handelt sich nicht um das Automobil als Transportmittel, gegen dessen Entwicklung kein Vernünftiger etwas einwenden wird; es handelt sich um den Rennsport.“