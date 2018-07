Gordon C. Zahn: German Catholics and Hitlers Wars; Sheed & Ward. London und New York; 346 Seiten, 13 sh 6 d.

Professor Gordon Zahn ist nicht der erste Autor, der sich an den schwierigen Fragenlomplex des Verhaltens der katholischen Kirche zum nationalsozialistischen Regime herangewagt rat. Er ist damit auch nicht der erste, der durch eine kritische Auseinandersetzung mit den Problemen dieses Fragenkomplexes das Risiko eingegangen ist, in seinen Absichten mißverstanden und wegen der unbequemen Schlußfolgerungen seiner Untersuchung verdammt zu werden. Etvaige Kritik an dem Buch Zahns wird sich jedoch insofern schwer tun, als der Verfasser selbst Katholik, amerikanischer Katholik, ist und als sein Euch in einem angesehenen katholischen Verlag erschienen ist. Darüber hinaus handelt es sich bei 2ahns Untersuchung nicht um eine Attacke gegen die Kirche, sondern um die wissenschaftlich objektive Untersuchung eines Soziologen, die trotz ihrer Unabhängigkeit keinen Augenblick vergessen läßt, daß hier jemand schreibt, der sich um seine Kirche sorgt.

Zahns Buch befaßt sich mit einem Einzelproblem des gesamten Fragenkomplexes, mit dem Problem, wie die deutschen Katholiken und an iirer Spitze der deutsche Episkopat sich zu dem vom nationalsozialistischen Regime geführten Krieg gestellt haben.

Der Verfasser hatte sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, den Widerstand der deutschen Katholiksn gegen Hitlers Krieg zu untersuchen, kam aber dann bei seiner Forschungsarbeit zu dem Ergebnis, daß dieser Widerstand so gut wie nicht vDrhanden war, so daß er sich gezwungen sah, sein Thema neu, etwa so zu formulieren: "Wie kirn es, daß die deutschen Katholiken den Krieg Hitlers fast ohne Einschränkung unterstützt haben?" Nach der These Zahns befand sich der djutsche Katholik als Angehöriger des von einem totalitären Regime beherrschten deutschen Volkes einerseits und als Mitglied seiner Kirche andererseits in einem Dilemma. Der totalitäre Staat verlangte von ihm eine direkte oder indirekte Teilnahme an einem zumindest zweifelhaften Krieg; seine Kirche andererseits vertritt seit jeher eine "Wertordnung, deren Anerkennung ihn die Frage stellen lassen mußte, ob er das Recht oder gar de Pflicht hatte, die kriegerischen Unternehmungen des Hitlerstaates zu fördern.

Zahns Diskussion darüber, welche soziologisch und psychologisch zu bestimmenden Kräfte und Einflüsse dazu führten, daß sich für die Mehrzahl der Katholiken dieses Problem möglicherweise gar nicht ergab, ist nur von sekundärer Bedeutung. Die primäre Frage besteht darin, welche Haltung der Katholik, der sich von Zweifeln geplagt fühlte, von seiner Kirche, von seinen Bischöfen zu gewärtigen hatte. Die Beantwortung dieser Frage nun ist der Hauptpunkt der Untersuchung Zahns.

Die erste Frage, die die katholischen Bischöfe nach Ansicht Zahns sich selbst hätten stellen und ihren Gläubigen hätten beantworten müssen, wäre die nach der Rechtmäßigkeit des Krieges Hitlers gewesen. Die Kirche hat seit Jahrhunderten eine Unterscheidung zwischen gerechten und ungerechten Kriegen gemacht. An Hand einer ausführlichen Dokumentation weist Zahn nach, daß die deutschen Bisdiöfe die Frage, ob Hitlers Krieg gerecht oder ungerecht war nicht gestellt haben, ja daß sie sogar in zahlreichen Hirtenbriefen und Erklärungen immer wieder bewußt darauf hingewiesen haben, wie auch und gerade der katholische Christ seine Militärpflicht für Volk und Vaterland zu erfüllen habe und erfülle. Die Dokumentation Zahns ist besonders eindrucksvoll, weil er neben den Stellungnahmen zahlreicher anderer Bischöfe in mehreren ausführlichen Kapiteln Zitate aus Erklärungen gerade der Bischöfe auswertet, die als Vorkämpfer des Widerstandes der katholischen Kirche m Deutschland gegen den Nationalsozialismus gelten: Bischof Galen, Kardinal Faulhaber, Erzbischof Gröber. Während diese Oberhirten zwar mit größtem Mut gegen Unrechtstaten des Hitler Staates protestierten, haben sie die Rechtmäßigkeit des Krieges nie öffentlich in Zweifel gezogen, sondern ihre Gläubigen stets zur Pflichterfüllung an der Front und in der Heimat aufgefordert, und zwar oft in einer Form, deren nationalistische Tendenzen erstaunlich sind. Zahn hat seine Forschungen in Deutschland betrieben und kennt alle Argumente gegen seine Schlußfolgerungen. Er drückt sich nicht vor ihnen. Zahn verurteilt nicht. Er steht auch nicht an zuzugestehen, daß es sich hier nicht notwendigerweise um ein spezifisch katholisches oder ein spezifisch deutsches Problem handelt. Das steht jedoch nicht zur Debatte.

Dieses Buch stellt Fakten zusammen, die sich nicht bestreiten lassen. Es interpretiert die Fakten sachlich, gewissenhaft und vor allem schlüssig.