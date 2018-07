Inhalt Seite 1 — Der Gentleman unter den Pässen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das ist das Liebenswerte an den britischen Inseln: Man kann dort ohne Schwierigkeit spurlos verschwinden. Man kann auch über Nacht den Namen wechseln und am nächsten Tag als Mister Dudelsack oder Miß Roastbeef ein neues Leben beginnen. Tausende tun es. In dem sonst so freizügigen England ist ja eine Scheidung nur schwer zu erreichen. So verschwinden eben die Ehebrecherinnen mit den untreuen Ehegatten und nehmen seinen Namen an. Eine polizeiliche Meldepflicht gibt es nicht in diesem Reich der wohlwollenden Bobby-s, und auch keine Personalausweise. Nichts und niemand hindern einen daran, in eine neue Haut – oder vollständige Anonymität zu schlüpfen.

Verbrecher und Auskunfteibüros profitieren allerdings von diesen Zuständen. Die Detektive suchen nicht nur verzweifelt und mit großem Aufwand nach abhanden gekommenen Ehegatten, Söhnen und Hunden (die in England natürlich keine Hundemarke zu tragen brauchen), sondern auch nach spurlos verzogenen Erben beträchtlicher Vermögen. Einige Londoner Sonntagszeitungen widmen diesen glücklichen, aber unauffindbaren Erben ganze Spalten von Aufrufen.

In einem Lande ohne Ausweise, Abzeichen, Stempel und Bescheinigungen zu leben, erleichtert das Leben sehr. Hier glaubt man noch dem Bürger aufs Wort, auch den armen Witwen, die sich hier keineswegs alljährlich ihr Leben bescheinigen lassen müssen, um in den Genuß ihrer Pension zu kommen. Man heiratet ohne Papiere, ohne Einzelheiten über den Lebenswandel und die Weltanschauung der Urgroßeltern angeben zu müssen.

Nur wenn man von einer Auslandsreise auf diese unbürokratische Insel zurückkehrt, hat die Vertrauensseligkeit ein Ende. Es ist fast so schwer nach England hineinzukommen wie in die Hamburger Staatsoper. Hat man nämlich keinen Paß, so wird man in eine Zelle gesperrt. Hat man einen ausländischen Paß, so wird man in eine von den freiheitlichen Briten streng gesonderte Schlange eingewiesen, muß Zettelchen ausfüllen, Fragen über Fragen beantworten, Einladungsbriefe vorzeigen, beweisen, daß man nur kurz auf der Insel bleiben werde und nicht etwa beabsichtige, spurlos unterzutauchen.

Der vom Staatssekretär Ihrer Britannischen Majestät ausgestellte britische Paß ist daher auch ein entsprechend wichtiges Dokument, das in verschrobener Sprache die verdammten Ausländer ersucht, die Untertanen Ihrer Majestät „unbehelligt und unbenachteiligt“ durchzulassen. Ein goldenes königliches Wappen schmückt den dunkelblauen Einband, der solide und haltbar genug ist, um mehrere Revolutionen in Südamerika zu überdauern. Nicht weniger als 32 dicke Seiten stehen den stempelnden Zoll- und Grenzbeamten zur Verfügung.

Mit so einem Paß, denkt man, kann einem gar nichts passieren. Man denkt falsch. So begehrt ist dieser Gentleman unter den Pässen, daß Inder, Italiener und Staatenlose gerade ihn mit Vorliebe stehlen. Ein Grieche in Grindelwald bot mir sogar kürzlich achthundert Franken für den meinigen. Aber ich lehnte diese fünfzigfache Gewinnchance indigniert ab, denn ohne Paß im Ausland ist der Brite quasi nackt. Er hat nichts mehr, um sich zu legitimieren. Sein englischer Führerschein trägt weder Photo noch Stempel; seinen nie vorgezeigten Geburtsschein hat er längst verloren; sein Klub, sein Fachverband und seine Universität haben noch nie einen Ausweis ausgestellt. Nur durch das Aufsagen der Cricketspiel-Ergebnisse der letzten Dekade wird er vielleicht den nächsten britischen Konsul überzeugen können, daß er tatsächlich waschechter Brite sei und ein Anrecht habe, einen neuen Paß zu bekommen – ohne irgendwelche Papiere, versteht sich, und auf sein Wort als Gentleman.

Zehn Jahre ist so ein britischer Paß gültig, und am Ende dieser Dekade hat man überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit seinem sowieso schon verzerrten Paßbild. Vergleichen dann die holländischen Grenzbeamten mein jugendliches Bild mit der grausamen Wirklichkeit, dann beginnen sie argwöhnisch in ihren schwarzen Listen zu blättern. Die magische Formel Ihrer Britannischen Majestät wirkt nicht mehr.