Von Kurt Wendt

Nachdem der Aktienindex nahezu an seinen im April erreichten bisherigen Jahreshöchststand herangekommen war und die Optimisten bereits einen weiteren Kursanstieg um etwa zehn Prozent vorauszusagen begannen, wurde der deutsche Aktienmarkt plötzlich von einem frühen Herbstreif überzogen, während gleichzeitig der Dow Jones-Index in den USA neuen Höhen entgegenstrebte. Da weder die Politik noch die wirtschaftliche Situation einen Anlaß für eine Revision der bisherigen zuversichtlichen Börsenauffassung bieten, ist der September-Rückschlag in erster Linie als eine markttechnische Reaktion zu sehen. Mit solchen Kursschwankungen muß so lange gerechnet werden, wie es noch an einer nennenswerten Beteiligung des breiten Publikums am Börsengeschäft fehlt.

Ein großer Teil der in den Vormonaten vorgenommenen Aktienkäufe basierte auf kurzfristigen Erwägungen. Es lag nahe, daß die aufgelaufenen Kursgewinne allmählich zu Gewinnmitnahmen reizten. Es ist aber bezeichnend für die Stimmung an der Börse, daß jedermann den Rückschlag gelassen hinnahm und daß höchstens Verärgerung darüber entstand, nicht rechtzeitig ausgestiegen zu sein, weil so eine spekulative Chance verpaßt worden war. Darüber, daß die jetzt eingetretenen Rückschläge über kurz oder lang wieder ausgebügelt sein werden, besteht Einigkeit.

Auch die bisherigen Börsenfavoriten, die Erdöl- und Erdgaswerte, mußten Einbußen hinnehmen. Ihre Märkte sind deshalb besonders flüssig, weil sich beispielsweise einige Investment-Fonds von diesen Papieren „entlastet“ haben, da sie Kurse erreicht hatten, die vom soliden Anlagestandpunkt als überhöht angesehen werden mußten und weitgehend von der Erdgas-„Phantasie“ getragen wurden. Was die Fonds taten, dürften auch andere Anleger nicht versäumt haben. Die Börsenspekulation hat das an manchen Tagen umfangreiche Angebot zu weichenden Kursen jedoch flott aufgenommen, weil sie darauf vertraut, daß die erste Nachricht von einem Bohrerfolg in der Nordsee Anlaß zu einer neuen Erdgas-Hausse werden wird. Die durch die schlechten Heizölpreise und wachsenden Haldenbestände in Mitleidenschaft gezogene Ertragslage bei GBAG und der Deutschen Erdöl AG stand außerhalb der spekulativen Dispositionen.

Der Optimismus auf dem Montanmarkt hat einen Stoß dadurch erhalten, daß die Vorstände einiger Eisen- und Stahlkonzerne durchaus noch darüber im Zweifel sind, ob die Dividenden schon für das laufende Jahr (wieder) erhöht werden sollen. Die Ertragslage beginnt sich erst langsam zu bessern und rechtfertigt – so wird argumentiert – vorerst noch keine höheren Ausschüttungen. Wenn der Stahlboom auch 1965 noch anhält, wäre das eine andere Sache. Wahrscheinlich werden die Dividenden im Zusammenhang mit der Kapitalpolitik der Unternehmen gesehen werden müssen. Dort, wo man sich zu Kapitalerhöhungen entschließen wird, könnten höhere Dividenden zu erwarten sein. Sonst wird man die gestiegenen Gewinne lieber zur Stärkung der Selbstfinanzierung benutzen.

Einigermaßen erholt haben sich in letzter Zeit die Automobilaktien. Bei den Daimler- und VW-Aktien, die zu den ertragsstärksten Papieren des deutschen Marktes gehören, war eine Korrektur seit langem überfällig. Ihre Kurse litten bisher unter der Furcht vor den „Absatzschwierigkeiten von morgen“. Hier scheint sich die Börse offensichtliche eine Verallgemeinerung geleistet zu haben, die den Realitäten nicht Rechnung trägt. Im heutigen VW-Kurs sind die Risiken, die in dem immer noch einseitigen Produktionsprogramm des Volkswagenwerks liegen, mehr als ausreichend berücksichtigt. Die NSU-Aktien profitierten wieder einmal von der Phantasie, die um den Wankel-Motor herumrankt, der jetzt serienmäßig beim Bau des neuen NSU-Spiders verwendet wird. Angeregt haben ferner die Gespräche, die über die Herstellung eines Gemeinschaftsmodells von NSU und Citroen geführt werden. Der BMW-Kurs von etwa 410 Prozent rangiert außerhalb der Konkurrenz. Seine Entwicklung wird durch den immer noch nicht abgeschlossenen „Kampf“ um die Majorität beeinflußt.