Als Henry Luces Wirtschaftsmagazin „Fortune“ J. Paul Getty im Oktober 1957 zum reichsten Mann der Welt proklamierte, war er, was das große Publikum angeht, ziemlich unbekannt. In der Tagespresse wurde sein Name gelegentlich in den Klatschspalten erwähnt. Er hatte fünf Eben überstanden (seine dritte Frau Adolphine Helmle aus Karlsruhe war eine Deutsche), aus denen fünf Söhne hervorgegangen sind; der jüngste von ihnen starb vor einigen Jahren nach einer Gehirnoperation, er war Gettys Lieblingssohn, Viel mehr wußte man nicht von ihm.

Diese relative Anonymität kam Getty sehr zustatten. Er pflegte sie und war sicher über die Proklamation von „Fortune“ nicht allzu glücklich, obwohl er zu der Enthüllung des Magazins, wie übrigens immer zu allen Dingen, die ihn heiraten (sofern es sich nicht um Geschäftstransaktionen handelte), klar und präzis Stellung nahm.

Ein Reporter erzählte ihm von seiner „Ernennung“ zum reichsten Mann der Welt. Er antwortete: „Ich kann nicht sagen, daß mich das besonders erfreut oder aufregt; denn, wenn man sehr reich ist, kommt es nicht darauf an, ob man ein bißchen reicher ist, als irgend jemand anders.“ Dann lächelte er – das ist in der Tat sehr selten – und murmelte: „Solange man sein Geld zählen kann, so lange ist man kein reicher Mann. Ich freue mich sehr, ihnen Tunesien zu können, daß ich nicht mehr in der Lage bin, mein Geld zu zählen.“ Die Schätzungen seines Vermögens schwanken zwischen 1,2 und etwa 4 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite wissen wir, daß der Wert seiner Investierungen und seiner Gesellschaften, seiner Tankerflotten, seiner Raffinerien und seiner Ölkonzessionen größer ist, als der Wert aller im Umlauf befindlichen britischen Banknoten.

Man versuchte, Getty zum unglücklichsten Millionär aller Zeiten zu machen. Er wurde als menschenscheuer Sonderling, als Geizhals, als sauertöpfischer Eigenbrötler, als unglückseliger Mitlas, dem zwar die Frauen weglaufen, der aber alles andere zu Gold macht, dargestellt.

Eines ist sicher. Der Mann Getty paßt nicht im geringsten in dieses Klischee. Nichts berechtigt dazu, anzunehmen, daß er etwa trotz seines ewig ernsten „Poker Face“, trotz seiner nicht gerade glücklichen Eben, seine großartigen Leistungen, seine einzigartige Position nicht vollkommen genießt.

Es ist vielleicht typisch, daß Getty, nachdem er seine Studien an der Universität von Kalifornien und an der Oxford-Universität beendet hatte, Schriftsteller, Historiker oder Diplomat werden wollte. Aber der Einfluß des Elternhauses war stärker. Denn Gettys Vater, ursprünglich ein Anwalt, hatte schon in den Ölfeldern von Oklahoma ein Millionenvermögen gemacht, und der Sohn noch sozusagen schon als kleiner Junge Öl und kam nicht mehr davon weg. Schon als Zwanzigjähriger versuchte er als Ölprospektor sein Glück. Als Zweiundzwanzigjähriger landete er seinen ersten großen Coup, indem er die Schürfrechte für Ölland, das zum Nancy-Taylor-„Allotment“ gehörte, für 500 Dollar sehr, sehr billig erwarb.

Als er seine erste Million gemacht hatte, beschloß er, das Geschäftsleben zu verlassen. In Los Angeles, in Hollywood war er bald eine der bekanntesten Erscheinungen des Nachtlebens, ein Playboy im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er sah sehr schnell ein, daß man, um mit Lord Nuffield zu sprechen, keine Schnitzel aus Gold essen konnte.