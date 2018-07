Ein heikles Thema auf der Tagesordnung des Konzils

Von Pinchas E. Lapide

Israel ist der Jesus unter den Völkern“, schrieb der katholische Schriftsteller Jacques Maritain, „und seine Diaspora in der Christenwelt ist eine lange Via Dolorosa Und diese Worte sind vielleicht das beste Resumé der 1878jährigen Geschichte vom Falle Jerusalems im Jahre 70 bis zur Geburt des dritten Judenstaates im Mai 1948. Nach glaubwürdiger Schätzung wurden bis zum Jahre 1900 an die sieben Millionen Juden von Christenhand getötet – mehr als Hitlers Schergen im Zweiten Weltkriege umbrachten.

Warum? Aus welchem Grunde so furchtbare Opfer?

Von Jerusalem aus gesehen, findet man die erste Antwort in den Werken der Kirchenväter. „Ihr leidet, Euer Land ist wüst, Eure Städte zerstört – denn Ihr habt den Heiland getötet!“ so sagte Justin schon im zweiten Jahrhundert. Achtzig Jahre später prägte Chrysostomus den Begriff „Gottesmord“ und erklärte: „Die Synagoge ist ein Hurenhaus, eine Lasterstätte, ein Asyl des Teufels, das Versteck unreiner Tiere.“ St. Augustin verglich das Volk Israel mit Kain, „verflucht, heimlos zu wandern über die Erde bis in die Ewigkeit“. Und Thomas von Aquin verdoppelte den Judenfrevel: „Sie haben gesündigt nicht nur als Kreuziger Jesu des Menschen, sondern als Mörder Christi, des Gottes.“

So also begann es. Und wer glaubt, daß die Ausdrücke „Jüdische Verschwörung, Judengefahr und Freimaurer-Juden“ Erfindungen der Hitlerzeit seien, möge die Bände der „Civitä Cattolica“ studieren. Dieses Organ der italienischen Jesuiten erklärte noch im April 1938: „Das Judentum ist eine aufs tiefste verdorbene Religion.“ Kein Wunder, daß Streicher („der Judenfresser“) sich beim Nürnberger Prozeß am 29. April 1946 auch auf theologische Quellen berief, um seinen Greuel-Antisemitismus zu „rechtfertigen“.

Der Papst: Die letzte Zuflucht