„Das schielende Glück“ (Polen; Verleih: Neue Filmkunst Walter Kirchner): Der Film, die letzte vollendete, großartige Arbeit Andrzej Münks (1960), ist als eine Satire auf den Typ des konformistischen Kleinbürgers mißverstanden worden. Dabei hat Jan Piszczyk, dessen Schicksal wir in kontinuierlichen Rückblenden erleben, gute Voraussetzungen, einen polnischen Nationalhelden mit negativem Vorzeichen, einen National-Unglücksraben abzugeben. Es ist sein Schicksal, daß er immer wieder in Situationen gerät, die er nicht gewollt hat und die er nicht meistern kann. Seine Abwehr ist nicht ein Akt feiger, spießiger Bequemlichkeit, sondern die mehr und mehr verzweifelte und groteske Auflehnung gegen Mißverständnisse.

Er wird einmal (seine Nase wird mißdeutet) als Jude, ein anderes Mal, bei einem Überfall auf einen jüdischen Laden, als Nationalist verprügelt – ohne das eine oder das andere zu sein. Eines Tages gerät er in eine Demonstration, ohne recht protestieren zu können, im Umzug wird ihm eine Fahne in die Hand gedrückt, und er schmettert regierungsfreundliche Parolen hinaus, bemerkt dann aber, daß sich hinter ihm oppositionelle Elemente angesammelt haben: Nun schreit er, in schnellem Wechsel, nach vorn konservative, nach hinten revolutionäre Parolen, aber um keiner persönlichen Vorteile willen, sondern in der Notwehr gegen Ansprüche, denen er nicht gewachsen ist. Er wird nicht nu.r fälschlicherweise für einen Juden, für einen randalierenden Antisemiten, für einen Nazi-Spitzel (im Kriegsgefangenenlager) und für einen ausländischen Spion gehalten und schließlich wegen angeblichen Mordversuchs eingesperrt. Als Jan Piszczyk entlassen wird, will er im Gefängnis bleiben, er fleht den Direktor an, ihn doch nicht zu verstoßen. Jan faßt das Gefängnis offensichtlich als eine Art Schutzhaft gegen ein Leben auf, das ihm so viel Pech beschert. Aber sein Flehen wird nicht erhört, und er wird mit Anwendung körperlicher Gewalt aus dem Gefängnis ausgesperrt. Man sieht, so endet natürlich kein Konformist.

Der anaturalistische Film ist, da wir auf traditionelle Kategorien angewiesen sind, am ehesten eine Tragikomödie zu nennen. Ich würde ihn, gäbe es den Begriff, eher Tragi-Groteske nennen, und Munk, der Regisseur, wendet in seinem Film mit chaplinesken Zügen slapstick-Stilmittel an, er bedient sich irrealer, grotesker, spezifisch filmischer Mittel im Optischen und Akustischen: nicht um der platten Gaudi willen, sondern um damit das Grotesk-Inkommensubrale zwischen dem Menschen und den Ansprüchen seiner Umwelt zum Ausdruck zu bringen. Man könnte darin etwas Symbolisches für das polnische Volk, ein begabtes und tüchtiges Volk, in den letzten Jahrzehnten, zumal bei Beginn des Zweiten Weltkrieges, sehen. Munk ist gelegentlich beschuldigt worden, das polnische Schicksal diffamierend dargestellt zu haben. Solche Vorwürfe kommen vermutlich aus den Bezirken eines schrumpfenden oder gar rudimentären Nationalismus. Und es ist ja allenthalben zu beobachten, daß, wer das eigene Nest reinigt, oft in den Verdacht gerät, es zu beschmutzen. R. D.