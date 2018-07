Der Herr in der S Bahn sagte: "Innensenator Schmidt hat sich übrigens bei den Meteorologen eingehend nach dem Wetter für heute abend erkundigt, und es ist tatsächlich trocken geblieben!" Der Herr blickte auf seine Armbanduhr.

Die Dame neben dem Herrn sagte: "Nichts gegen Herrn Senator Schmidt; im Zusammenhang mit dem Hafenjubiläum besitzt dieser Name jedoch zuwenig Klang, es sei denn, man denkt an die vielen kleinen Leute " "Für die wird das ganze Fest schließlich noch einmal gefeiert, beim erstenmal wurden sie zu sehr enttäuscht, da konnte zum Beispiel höchstens die Prominenz etwas von dem ganzen Feuerwerk sehen " "Erinnerst du dich noch an die Dame, der man fast sämtliche Kleidungsstücke vom Leibe gerissen hatte? Und überall war irgend etwas blockiert, sogar Unfallwagen und Rettungstrupps. Bis spät nach Mitternacht waren damals über fünfhunderttausend Menschen umsonst unterwegs gewesen "Darum soll es heute ja ganz anders werden. Im Billetal ist ein bunter Nachmittag und im Stadtpark ein Konzert, und da sind Luftballons und Laternen " "Und auf der Außenalster ist eine Ruderregatta, eine Segelregatta und die Kanuten machen Schauvorführen Meiner Ansicht passen aber die Kanufahrer nicht zu den Ruderern und Seglern " "Wir müssen aussteigen!" — "Willst du etwa wieder in der Menge untergehen?" — "Nein, aber die Leute hinter uns. Wir steigen gleich wieder ein!" Es stiegen aber nur sechs Personen aus. Vier davon gingen ins Kino und zwei zum Jungfernstieg. Sie gingen von einem Schaufenster zum anderen und dann in den Neuen Jungfernstieg. Einer der Herren fragte einen der Polizisten: Warum überall so viele Polizisten sind. Der Polizist sagte: "Wir erwarten rund 200 000 Zuschauer und außer uns sind 135 Schwimmer, 16 Taucher und sieben Rettungsboote einsatzbereit " Der andere Herr blickte auf seine Armbanduhr und sagte: "Es ist genau 20 16 Uhr — "Ein Glück, daß es nicht mehr so windig ist", sagte die Dame.

"Singt da nicht einer?" — "Vielleicht sollen wir mitsingen?" — "Die Stimme kommt aber aus einem Lautsprecher — "Ob das der neue Hamburg Schlager ist?" — "Das kann er noch nicht sein, der Wettbewerb geht heute abend erst zu Ende — "Laß uns lieber ein Stück weitergehen — "Meinetwegen, kannst du dich auch hinsetzen. Auf der Bank dahinten sind noch drei Plätze frei — "Es ist zu kalt zum Sitzen!" Der Herr blickte wieder auf seine Armbanduhr und sagte: "Sie geht richtig " "Sie knallen schon", sagte die Dame, "und " e, ™ ?™ > " her rund Zweihunderttausend Menschen klatschen würden. Aber es sind nicht mal zehntausend hier!" — "Schön ist es ja", sagte der nächste Herr zu einem Sanitäter, und zeigte nach oben — "Hören Sie, wie die Leute klatschen", sagte der Herr. Da klatschte der Sanitäter auch. Ich ging mit dem Herrn zum Bahnhof. "Es hat sich alles nicht gelohnt", sagte ich — "Wahrscheinlich war es zu kalt — "Und Geburtstage soll man nicht zweimal feiern — "Das merken doch die kleinen Leute nicht!" — "Sie sagen, das hätte politische Gründe — "Trotzdem wählen sie wieder wie letztenmal. Den Aufwand hätte der Senat sich ruhig sparen können!" Der Herr blickte auf seine Armbanduhr und fragte mich: "Warum steigen Sie nicht ein?" — "Ich möchte zusehen, wie das ist, wenn alle fünf Minuten eine Bahn kommt", sagte ich — "Wenn das so aufregend ist — "Und was machen Sie dann?" — "Ich gehe zur Trostbrücke — "Entstand da vor 775 Jahren nicht der Hafen?" "Jetzt liegen da ein paar Segeljachten und das Wasser gluckst in ganz bestimmten Abständen und kann sich an nichts mehr erinnern!" Ben Witter ,a