In den Vereinigten Staaten wächst der Widerstand gegen die akademische Orthodoxie der formalen Interpretationskunst nicht weniger entschieden als in Deutschland. Der Unterschied liegt in der Stoßrichtung der alt neuen Opposition.

In Deutschland wenden sich die Jüngeren zurück zum radikalen LinksHegelianismus und verehren, mit einer deutlichen Wendung gegen das konservative establisbment, Adorno und Lukäcs; in den Vereinigten Staaten ist man weniger darauf erpicht, die ideologischen Erbschaften des tiefsten neunzehnten Jahrhunderts zu restaurieicn. Die hegelianischen Traditionen fehlen; und da der Puritanismus immer wieder zu introspektiv psychologischer Selbstprüjung hindrängt, haben Freud und Jung immer noch mehr Chancen als die metaphysischen Weltverbesserer.

Ich glaube, viele meiner jüngeren amerikanischen Freunde wären bereit, das labyrinthische Buch eines kanadischen Mythenforschers und Kritikers (dessen Arbeit undenkbar wäre ohne die Zurichtungen der Tiefenpsychologie) das eigentliche literaturwissenschaftliche Ereignis des eben verflossenen Jahrzehnts zu nennen. Nach sieben Jahren liegt nun diese Arbeit, die den sach- und sprachkundigen Übersetzern Verzweiflung und Glück zugleich bereitet haben dürfte, auch in deutscher Sprache vor — Die Schwierigkeiten dieses gedankenreichen Buches, das keinen aufmerksamen Leser unverwandelt entlassen wird, liegen im Titel selbst beschlossen; es ist weder eine "Analyse" im üblichen Sinne, noch geht es um Literaturkritik im deutschen Verstande, von Rezension, Nachtstudio Essay, Tummelei unterm Strich.

Im Gegenteil: Frye umreißt, wie er selber sagt, in seinen vier Essays eine "Synopsis von Umfang, Theorie Grundsätzen der Literaturkritik, die er im anglosächsischen Sinne als jede wissenschaftliche und wertende Beschäftigung mit der Literaur versteht. Mehr noch: seine Bemühung zielt darauf, eine neue Poetik zu liefern, die die vereinzelten Kunstwerke durch eine einzige Hypothese zu einer "Nachahmung der Natur als Ganzes" vereint: also Ordnung literaturkritischer Methoden, Apologie des Kritikers, Phänomenologie der Weltliteratur in- und nebeneinander.

Es ist im Grunde eine kühl kontrollierte Romantik, die sich hier entfaltet: Von Aristoteles ausgehend, kombiniert Frye Freud und Cassirer, Schillers ästhetische und Frazers anthropologische Interessen, Matthew Arnold und C. G. Jung; aus den entferntesten Elementen entsteht, im neuen Symphilosophieren, eine geschlossene theoretische Welt, in der die fruchtbarste Einsicht und die gefährlichste Lockung ins Unbestimmbare wirksam werden. In Fryes Buch kristallisiert d e romantische Suche einer ganzen Generation (Maud Bodkins berühmte Arbeit über "Archetypische Strukturen in der Dichtung" erschien 1932) nach dem alles durchdringenden Mythus auf die rationalste Art; der deutsche Leser, dem Mythus und Barbarei so oft gleich gegolten haben, wird eines anderen belehrt; und wie bei James Joyce erweisen sich Mythus und helle Humanität als natürliche Verbündete.

In seiner Kritik der herrschenden "Formalisten" nimmt Frye kein Blatt vor den Mund "Heutzutage", meint er, "ist eine Engstirnigkeit im Kommen, die überall in der Literatur nach vollendeter Objektivität, Aufgabe moralischer Werturteile, Konzentration auf sprachliches Können Ausschau hält Immerhin ist es ein besorgter Literaturfreund, der so spricht. Frye befürchtet (mit einigem Rechr), die Interpretationskunst zerstückele und atomisiere die Literatur, da sie die Aufmerksamkeit immer nur auf den einzelnen Text richtet, vereinzelt sie und reißt aus dem großen Zusammenhang, ja, ignoriert die Totalität der Weltliteratur.

Nicht überraschend, daß sich dieser Literaturfreund zugleich zu fundamentalen Glaubensartikeln seiner Gegner, der Formalisten, bekennt. Er urteilt sehr gering von jenen Kritikern, die eine "begreifliche Grundlage" für hre Arbeit "nicht innerhalb der Literatur suchen, sondern die Kritik mit einem Gemisch von Begnfren vcibinden, die außerhalb der Liieiatur Legen". Das sind Irrende, die der Dichtung "außcrhterarische Schemausmen aufpfropfen" oder (Frye erneuert ein Bild aus der Korresponden Flauberts) "Farbfilter" Kntiku. Was tun? Toleranz und Konzentration zugleich üben; "der Kritiker (hat) eine Vielzahl von Nachbarn und muß mit ihnen Beziehungen in einer Art und Weise aufnehmen, die seine eigene Unabhängigkeit garantiert". Wer böte uns eine einleuchtendere Formulierung? Uns, die wir doch immer bemüht sind, aus den dogmatisch veralteten Kategorien des Engagements und der "Form" Narrenpritschen zu drechseln? Die ebenso tolerante wie selbstbewußte Kritik, die keinerlei Kenntnis Atischmäht, bedarf aber eines koordinierenden Prinzips, einer wie Frye sagt "im Mittelpunkt stehenden Hypothese, die (wie die Evolutionstheorie in der Biologie) die Phänomene, mit denen sie sich beschäftigt, als Teile eines Ganzen auffaßt". Nur das Verbindende erscheint Frye als das eigentlich sinnvolle Ziel der Kritik; der Literaturfreund bleibt "auf jenen Aspekt der Symbolik, bedacht, der ein Gedicht mit anderen vereint" — auf den "Archetypus, ein typisches und wiederkehrendes Bild", das in seinem rhythmischen Erscheinen die bedeutendere Einheit anderer literarischer Erfahrung garantiert — so das Synibol des Waldes, der Stadt, der Herde, der Rose, des Feuers; und Moby Dick, der Weiße Wal, nicht beschränkt auf Melville, sondern verbunden mit dem biblischen Leiathan und den Drachen der ältesten Texte.