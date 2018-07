Von Hans Keilson

Hans Keilson, vor 55 Jahren in Bad Freienwalde/Oder geboren, floh 1936 vor den Nationalsozialisten nach Holland, erwarb die niederländische Staatsangehörigkeit, lebt jetzt als Psychiater in Bussum. Der Antisemitismus wurde für ihn zu einem Problem nicht nur theoretischer, sondern auch sehr drastischer Art. In seinem Aufsatz, mit dessen Abdruck wir in der letzten Ausgabe begannen, versucht Keilson eine psychologische Definition des Antisemitismus. Seine Analyse findet drei Grundmotive für den Judenhaß: ein religiöses, ein ökonomisches und ein politisches. Keilson skizzierte zunächst die Rolle des „Sündenbocks“, die das Judentum zu allen Zeiten zu spielen gezwungen wurde. Zum Schluß stellte er die Frage: Woher kommen die Mengen von Haß und Aggression, die dem Judentum immer wieder entgegengebracht wurden?

Hinzukommt, daß im Christentum das Verhältnis Vater–Sohn einen zentralen Platz einnimmt. Auf diese Weise werden die Juden, indem sie Christus nicht anerkennen und ihn verleugnen, zu Repräsentanten des „inneren Feindes“, der abgewehrten Triebwünsche in der Außenwelt.

In diesen Bezügen sieht Loewenstein eine der Wurzeln für die ambivalente Haltung des Antisemitismus, und diese Schlußfolgerung scheint mir wichtig zu sein. Sie knüpft an die religiöse Problemstellung an, wie sie sich in dem Verhältnis Christen–Juden in der Geschichte manifestiert hat: „Ein Zweig, entsprungen aus dem Stamme von Juda.“ Sie gibt weiterhin eine Erklärung für einen der charakteristischen Züge der nationalsozialistischen Bewegung Hitlers, die die Kirchen zu spät als einen Aufstand gegen das Christentum und die in ihm enthaltenen Gebote Gott-Vaters erkannt haben.

Außerdem räumt Loewenstein dem psychischen Mechanismus der Projektion auf einen Sündenbock einen zentralen Platz ein in der Dynamik des Antisemitismus. Der Projektionsmechanismus ist ein allgemein-menschlicher Abwehrmechanismus. Die Projektion ermöglicht es dem Menschen, seine verdrängten Impulse in die Außenwelt zu werfen und sie dadurch an einer anderen Person kritisch zu erleben. Hierdurch erspart er sich das Unbehagen und die Last, die ihm seine eigenen Schuldgefühle verursachen könnten, wenn er die Kritik gegen sich selbst richten würde. Während also in der Projektion die kritisierenden Instanzen der eigenen Gewissensfunktion gegenwärtig sind, schirmt sich das Ich gleichzeitig ab gegen ihr intra-psychisches Funktionieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Lehrer, der, auf Grund von Sittlichkeitsdelikten aus dem Schuldienst gejagt, eine pornographisch-antisemitische Zeitschrift gründet („Der Stürmer“), in der er die Juden aller möglichen Perversitäten bezich-

Der Mensch, der sein inneres Gleichgewicht verloren hat, verliert nicht nur die Kontrolle über seine Innenwelt, sondern auch über die Außenwelt. Seine psychischen Inhalte kann er unbewußt abtrennen. Durch die Projektion ist es ihm möglich, diese Inhalte und sich selbst in der Außenwelt zu „objektivieren“. Die Außenwelt wird der Spiegel dessen, was das Individuum unbewußt an Wünschen und Wollen herausstrahlt.

Wenn man die psychologische Situation des Antisemitismus unter diesen Aspekten näher betrachtet, drängt sich die Vermutung auf, daß es sich beim Judenhaß um eine Übertragungssituation handelt, in der es in erster Instanz um die Probleme von Aggression, Ambivalenz, Projektion, Schuldgefühlen und Schuldbewußtsein geht. Vielleicht sollte man hinzufügen, daß es sich um eine spezifische Übertragungssituation handelt, spezifisch in dem Sinne, daß sie erhellend genannt werden kann für die nackte menschliche Existenz an sich.