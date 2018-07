Inhalt Seite 1 — In der „Pfeffermühle“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

M. E., Berlin

Hier kommt Ihr Gespräch Leipzig. Sie haben sechs Minuten Sprechzeit“, sagte das Fräulein vom Fernamt. Am anderen Ende der Leitung war Edgar Külow, Textautor, Darsteller und ehemals Intendant des Leipziger Kabaretts „Pfeffermühle“, gebürtiger Westfale, Mitte dreißig, erlernter Beruf Schauspieler. Es ging in dem Telephongespräch um eine Etappe des ehrwürdigen Kampfes zwischen Staatsmacht und Untertanentrotz, in diesem Fall der Satire auf den Brettern des DDR-Kabaretts.

Westdeutsche Besucher, die Külows ruhmbedecktes Unternehmen während der Messezeit in Leipzig besuchen wollten, hatten verlegen: Gesichter gesehen, bedrückte Auskünfte erhalten: Statt der Pfeffermüller nahmen die Berliner „Distel“ und die Dresdner „Herkuleskeule“ de weichen Stellen von Staat und Gesellschaft auf die Schippe.

Frage an Külow: Wie kam es dazu. Antwort: „Die haben das Programm abgesetzt, ehe es vor die Öffentlichkeit kam. übrigens hatte ich dieses Mal nur inszeniert, ich stand nicht auf der Bühne.“ ja, Texte habe er allerdings auch geschrieben, wie früher, und die anderen Texter seien auch die alten gewesen. Auf die Frage, wie er denn die Enge in der „Leipziger Volkszeitung“ vom 26. August aufgenommen hätte, kommt der komödiantisch-überraschende Einwand: „Kein Mensch hier, eingeschlossen meine Person, kennt Herrn Ehrlicher.“

Der aber war es gewesen, der in jenem „Volkszeitungs“-Beitrag warnend den Zeigefinger erhoben und besorgte Auskunft gegeben hatte: Die ideologische Kommission der Partei hatte „viele geduldige Diskussionen“ mit dem Kabarettchef geführt, um ihn zu überzeugen, daß seine Frage nach dem, was die Satire vermöge, „zuallererst einen Standpunkt verlange“. Und daß weiter Külows Einstellung „bereits anläßlich des vorhergehenden Programms ‚Striptwistschau‘ Anlaß zu vielen Gesprächen gegeben hätte“.

Parteigenosse und Polittrotzkopf Külow, der meint, ein Satz wie „Wer popelt, nützt dem Klassenfeind“ unterhöhle keineswegs die SED, hatte in dem beanstandeten Programm mit dem Titel „Wolln wir doch mal ehrlich sein“ (Auftrittslied: „Fein soll unsere Lüge sein“) eine Nummer, die Unterhaltungssendungen des DDR-Rundfunks verulkt, ins Zuchthaus verlegt. Das Programmheft erklärte, die politische und ideologische Linie sei von Beschlüssen des jüngsten Parteitages und des Plenums des ZK bestimmt. Widersprüche in diesem Tun empfand indessen Kritiker Ehrlicher: Dieser Vorsprach sei ein Bühnenvorhang, „hinter dem man etwas ganz anderes treiben wolle“.

1951/52, ein Jahr früher als die „Distel“, war die „Pfeffermühle“ von jungen Theaterleuten gegründet worden. Die Theaterabkunft ist bis heute im Inszenierungsstil Külows zu spüren. Moral ist in viel Szene verpackt, häufig eulenspiegelhaft-verquer, von surrealer Komik. Külows Vorgänger Konrad Reinhold, Leiter der Frankfurter Truppe „Die Meininger“, der gleichzeitig mit dem Pfefferobermüller in Leipzig Schauspiel studierte und die Pfeffermühle von 1955 bis 1957 leitete, bezeichnet seinen ehemaligen Kollegen als „duften“ Komödianten. Der Müllermeister selbst bekennt: „Stellen Sie sich mich mal als Hamlet vor. Die Leute würden vor Lachen unter den Stühlen liegen.“ Auch Reinhold hatte seine dramatischen Erfahrungen im Kabarettgewerbe drüben, auch ihm wurden drei Programme gestrichen, ehe er die Republik wechselte. Indes hält er die augenblickliche Niederlage nicht für ungewöhnlich, auch nicht für einen Schlußstrich unter Külows Mitarbeit. „Die machen wieder auf“, meint er. „Wir haben damals auch Vorstellungen gehabt, bei denen Ulbricht sich wie Bolle amüsiert hat.“