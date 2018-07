Tragödie von William Shakespeare

Bühnen der Stadt Köln

Am Beginn seiner Amtszeit stellte sich Kölns neuer Generalintendant Arno Assmann dem „großen Schauspiel“. Köln hat es lange entbehrt. Mit einem überwiegend neuen Personal wurde der Auftakt zu einer Entwicklung gegeben, die Geduld verlangt. Imponieren könnten fürs erste der Zugriff und der bemühte Ernst, auf seine Weise auch die Intensität des regieführenden Hausherrn.

Dem schwierigen Cäsar-Drama Shakespeares, das eine Brutus-Tragödie enthält, versuchte Assmann mit „Stil“ beizukommen. Das Bühnenbild von Max Bignens blieb in allen Szenen nahezu unverändert: Vor einer bräunlichen Backsteinrotunde lag ein schräg gestellter Kreis als Spielfläche. Auf dem Mauerkranz war als Nebenschauplatz eine Galerie angebracht. Über ihr schloß Bühnennacht das Ganze wie ein Zelt zusammen. Ein schönes Bild, römisch klar, aber zu kahl für drei Theaterstunden, in denen Shakespeare Natur- und Schicksalsmächte entfesselt. Die akustischen Einblendungen von Massenszenen und Gewittersturm klangen sehr technisch und wirkten distanziert. Man fuhr zusammen, wenn Assmann Volk über die Bühne wirbelte. Das waren Gags, durch „Stil“ gezügelt, Erinnerungen an den Musiktheater-Regisseur, der Assmann in München gewesen ist. Auch manche Solisten ließ er zuweilen noch Arien sprechen.

Da die Regie den Text bis in die Altertümlichkeiten der Schlegelschen Übersetzung auszupressen trachtete, ergaben sich szenische Zeitlupe-Wirkungen, denen die meisten Schauspieler als Darsteller nicht standhalten konnten. Auf Kriegsfuß stand der Regisseur mit dem Shakespeare-Vers. Die Form des Verses wurde verwüstet zu Prosa-Effekten, wobei der Satzsinn oft unverständlich blieb. Assmanns „Stil“ ergab sich nicht aus dem Sprachleib der Dichtung; er war ein Korsett.

Einige Protagonisten zeigten persönliches Profil. Leonard Steckel spielte einen heldischen, fast dämonischen Cäsar, zu dem der bürgerlich-behäbige Leib nicht recht passen wollte. Vom Wiener Burgtheater war Boy Gobert für den Marc Anton geholt worden. Erstaunlich, wie dieser Schauspieler, der sich auf dem Wege zu einem Rühmann II. befindet, sprachlich den gleißenden Schönredner vorstellte. Allerdings vereinfachte Gobert seine Rolle, indem er den Leichenredner Marc Anton von Anfang an als demagogischen Falschspieler gab, der keinen Ton der Trauer echt brachte.

Vom Burgtheater hat sich Köln für fünf Monate auch Jürgen Wilke engagiert. Unter den Verschwörern mochte sein Brutus noch nicht als der Außerordentliche erscheinen; als Triumvir jedoch wuchs Wilke dann ins Zentrum der Aufführung. Vor der Schlacht von Philippi, wo Brutus den Fortuna-Begriff Shakespeares als tragisches Reifsein ausspricht, ließ auch Assmanns Regie für Augenblicke hoffen, daß doch noch „Julius Cäsar“ gespielt werde: das Drama des renaissancehaften Einzelmenschen, an dessen Nachleben – wie Fehling einst gezeigt hat – alle, die ihn gefällt haben, zuschanden werden.

Johannes Jacobi