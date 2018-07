Die Amerikaner wurden abermals von Südvietnam enttäuscht. Das notdürftig geflickte Prestige des Generals Khanh, auf den sich die USA stützen, wurde durch einen kurzlebigen Putsch unzufriedener Generale weiter ramponiert. Es war der dritte Putsch seit Ermordung des Präsidenten Diem im November 1963. Raymond Carroll von Newsweek fragte den ehemaligen Berater Präsident Kennedys, den Fernost Experten Roger Hilsman, nach den Aussichten im Krieg gegen die Vietcong.

Hilsman: Es steht nicht- gut. Zu Optimismus ist wenig Anlaß. Aber wir haben noch nicht verloren.

Hilsman: Natürlich ist ein gewisser Grad von politischer Stabilität wichtig. Es wäre jedoch falsch, wollten die USA bestimmen, welche Seite am ehesten die Stabilität fördern würde. Die Vereinigten Staaten sollten das vie namesische Volk unterstützen, nicht eine politische Gruppe. Wirbrauchen eine Regierung, der sich alle bedeutenden antikomministischen Kräfte anvertrauen können.

Hilsman: Der ganze Kampf ist zu stark amerikanisiert ("over - Americanised"). Eine andere Sache war die Entscheidung für ein besonderes ame ikanisches Kommando Hilsman: So war es. Das bedeutete doch, daß wir den Militärs die Hauptverantwortung für etwas aufbürdeten, das vornehmlich ein politisch Problem war. Und das hängt mit der allumfassenden strategischen Konzeption eng zusammen. Sie muß den Landbewohnern Sicherheit geben und ihnen die für As en revolutionäre Idee vermitteln, daß eine Regierung zum Wohle des Volkes da ist Ein solches strategisches Konzept verlanjt eine sorgfältige Koordinierung der militärischen Operationen mit der Tätigkeit der Polizei und dem Entwicklungsprozeß auf dem Lande Hilsman: Ich nehme nicht an, daß wir einen totalen Sieg im Sinne Goldwaters erringen können. Aber wir sollten auch nicht einfach aufgeben. Eines jedoch steht fest: Wir werden Südviemam nicht in eine antikommunistische Bas ion verwandeln können. Das Beste, auf das wir mit der Zeit hoffen können, ist ein unabhängiger Staat, der weder prowestlich noch prokommunistisch ist.

Hilsman: Wir solltei verhandlungsbereit sein, aber nicht ehe die militärische Lage zu unseren Gunsten umgeschlagen ist.