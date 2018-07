Inhalt Seite 1 — Keine Freude an italienischen Aktien Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den letzten Tagen gab es bei den italienischen Aktienkursen beträchtliche Schwankungen. Sie deuten an, daß die Kapitalanleger sich über die Auswirkungen der von der Regierung geplanten Notstandsmaßnahmen nicht einig sind. Einige meinen, daß in Italien jetzt der wirtschaftliche Tiefpunkt überwunden ist oder doch zumindest die Aussicht auf eine Stabilisierung besteht, andere sehen die Stuation an der italienischen Börse allein als politisches Problem an und warnen davor, sich von den „schwachen“ Kursen italienischer Aktien zu Käufen „hinreißen“ zu lassen.

Seit mehr als zwei Jahren haben die Besitzer italienischer Aktien keine Freude mehr an ihren Papieren. Ihre Kurse sind ständig (allerdings unter Schwankungen) gesunken. Seit dem Höchststand im Mai 1961 hat sich der Wert vieler italienischer Aktien halbiert. In den ersten acht Monaten dieses Jahres ist der italienische Aktienindex um fast 30 Prozent gesunken! Dieser Niedergang geht zweifellos über das wirtschaftlich vertretbare Maß hinaus. Deshalb – darüber gibt es nach meiner Meinung keinen Zweifel – stecken in den italienischen Kursen – aus dem Blickwinkel einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise gesehen – ansehnliche Reserven. Es besteht aber kein Anlaß, zu den früheren Höchstkursen zurückzukehren. Denn für ein zweites Wirtschaftswunder fehlen die Voraussetzungen, zumal es sich inzwischen eindeutig gezeigt hat, daß das Wirtschaftswunder Nr. 1 nicht überall eine solide Basis hatte. An den Sünden der Vergangenheit, zu denen auch ein allzu forsches Auftreten auf den Exportmärkten gehörte, haben noch viele Unternehmen zu tragen. Sie haben vor allem nicht rechtzeitig erkannt, welche Kostenwelle, besonders auf dem Lohngebiet, über sie hereinbrechen würde.

Wer jetzt italienische Aktien kauft, muß davon überzeugt sein, daß es über kurz oder lang in Italien zu einer Stabilisierung der politischen Lage kommen wird. Eine weitere „Öffnung nach links“ würden die Kapitalanleger sicherlich nicht als ein Zeichen der Stabilität betrachten. Der Niedergang der italienischen Börse ist in seiner scharfen Form erst eingetreten, als die Regierung die Elektrizitätsgesellschaften verstaatlichte und eine Neuregelung der Dividendenbesteuerung einführte. Daraufhin setzte nicht nur ein Rückzug des ausländischen Kapitals aus den italienischen Aktien, sondern gleichzeitig eine umfangreiche Kapitalflucht ein. Libero Lenti, ein bekannter italienischer Volkswirtschaftler, hat erst kürzlich betont, daß die Vertrauenskrise noch keineswegs überwunden ist. Es fehle an der Sicherheit für die Investoren, aber auch an Schutz für die Spargelder, also an einer wirksamen Politik der Währungsstabilität. Sie hätte eine Regierungsmehrheit zur Voraussetzung, die in der Lage wäre, auch unpopuläre (weil kapitalfreundliche) Maßnahmen durchzusetzen.

Es ist nach meiner Ansicht bezeichnend, daß die Regierung Moro einige Maßnahmen, die für die Kapitalanleger wichtig gewesen wären, bisher nicht durchgesetzt hat. Vor allem gewisse steuerliche Erleichterungen bei Investitionen. Man vermißt überdies, daß die schon im Februar von Ministerrat genehmigte Herabsetzung der stark überhöhten Markensteuer für Börsenschlußnoten bis heute vom Parlament nicht verabschiedet wurde. Diese Maßnahme mag für die Börsenentwicklung insgesamt zwar ohne Bedeutung sein, sie zeigt nach meiner Ansicht aber doch, wie die Stimmung im italienischen Parlament ist: Nur nicht den Anschein der Kapitalfreundlichkeit erwecken!

Von der beabsichtigten Bildung italienischer Investment-Gesellschaften sollte niemand Wunder erwarten. Wir wissen selbst zu gut, wie schwer es ist, das Publikum in börsenschwachen Zeiten zum Kauf von Investment-Zertifikaten zu ermuntern. Um das Investment-Sparen populär zu machen, braucht man erstens Zeit und zweitens muß man sichtbare Erfolge vorzuweisen haben. Ob sie Italiens Börsen schon in nächster Zeit zu bieten haben, möchte ich bezweifeln. Außerdem: Steuererhöhungen, wie sie jetzt verfügt worden sind, haben noch in keinem Land die Sparneigung gefördert.

Nun werden mir sicherlich einige Leser entgegenhalten: Diese Darstellung italienischer Verhältnisse ist zu negativ. Die Regierung Moro kann zwar keine Wunder vollbringen, aber sie wird eine langsame Besserung erreichen. Daß dieser Meinung auch große internationale Konzerne sind, zeigt ihre starke Neigung, sich an italienischen Unternehmen zu beteiligen oder in Italien eigene Produktionsstätten zu errichten.

Sicherlich, der Blick in die politische und wirtschaftliche Zukunft Italiens ist in jedem Fall eine Spekulation, und man kann nur hoffen, daß die Optimisten Recht bekommen werden. Und was die investierenden ausländischen Konzerne anbetrifft, so kann ich nur sagen: Sie können sich das Risiko etwaiger Einbußen leisten, sie sind aber auch stark genug, ihre Interessen gegenüber der italienischen Regierung zu vertreten.